Изборният ден в 16-а Районна избирателна комисия (РИК) – Пловдив протича изключително спокойно, без сериозни нарушения и жалби. Към този момент работата на комисията е насочена основно към оказване на методическа помощ на секционните избирателни комисии (СИК) по места. Това съобщи на брифинг председателят на 16 РИК Пловдив-град Калоян Сухоруков, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Избирателна активност и статистика

Към 10:30 часа официалната избирателна активност за град Пловдив възлиза на 8,07%. Общо 24 459 души вече са упражнили правото си на глас. Прави впечатление, че активността е не е особено по-висока в сравнение с предходни изборни състезания за същия времеви интервал.

Разпределение по райони:

Район "Западен“: Най-висока активност – 9,53%;

Район "Южен“: 8,32%;

Район "Тракия“: 8,19%;

Район "Северен“: 7,96%;

Район "Централен“: 8,92%;

Район "Източен“: Най-ниска активност – 5,31%.

Технически проблеми с машинното гласуване

Три устройства за машинно гласуване в града са преустановили работа поради технически неизправности.

Проблеми в 13-а секция, където има повреда в ножа на устройството) и 33-та секция в "Централен". Също така има проблем и в 69-а секция в "Северен"

В две от секциите машините са печатали т.нар. "бели бюлетини“. След намеса на техници е преценено, че механизмът не може да се обслужва непрекъснато, и с решение на РИК гласуването там е продължило изцяло с хартиени бюлетини.

Организация и състав на комисиите

Около 40 членове на СИК не са се явили на работа в началото на деня. На местата, където политическите партии са предложили нови хора, са извършени своевременни замени.

"Там, където няма партийни предложения за замяна, правим вътрешна реорганизация. Ако липсват хора от ръководството, назначаваме за такива някои от присъстващите членове с решение на РИК“, поясниха от комисията.

Сигнали от "Деня за размисъл“

Вчера са постъпили сигнали за несъответствие между броя на раздадените бюлетини и вписаните в протоколите данни в някои секции. След извършени проверки от страна на РИК е установено, че нарушения няма и е налице пълно съответствие на изборните книжа.

Към момента изборният процес продължава без напрежение, като се очаква данните за следващия отчетен период да покажат дали тенденцията за по-висока активност ще се запази.