Всички секционни избирателни комисии на територията на град Пловдив са отворили в законоустановения час и изборният ден е започнал нормално. От 7:00 часа тази сутрин във всички секции е стартирало гласуването, съобщи за Plovdiv24.bg председателят на 16 Районна избирателна комисия Калоян Сухоруков.

По думите му към ранните часове на деня не са били регистрирани сериозни организационни проблеми, които да възпрепятстват началото на изборния процес. Секциите са започнали работа по график, а избирателите са получили възможност да упражнят правото си на глас още с отварянето им.

Първи сигнали за отсъстващи членове на СИК след 8:00 часа

След 8:00 часа в Районната избирателна комисия е започнала да постъпва информация за неявили се членове на секционни избирателни комисии. По първоначални данни става въпрос за около 30 души от различни секции на територията на града.

Ситуацията не е необичайна за изборен ден, когато поради лични причини, заболяване или други обстоятелства част от назначените членове не успяват да се явят навреме. Веднага след получаване на сигналите е предприета процедура по уведомяване на политическите сили, които имат право да предложат резервни членове.

Започна процедура по замяна с резерви

От 16 РИК са подали информация към съответните партии и коалиции с указание да бъдат осигурени резервни представители, които да заемат местата на отсъстващите членове.

Комисията ще изчака до 10:00 часа, за да се направи окончателна преценка на ситуацията във всички секции. До този час се очаква да стане ясно дали отсъстващите ще бъдат заменени изцяло и дали навсякъде ще има необходимия пълен състав.

Възможна работа в намален състав

Ако след 10:00 часа в дадена секция не са се явили достатъчно членове и няма осигурени резерви, Районната избирателна комисия има правомощие да вземе решение съответната секционна комисия да започне или да продължи работа в намален състав.

Тази практика е предвидена в изборните правила, за да не бъде блокиран изборният процес и гражданите да могат да гласуват без прекъсване.

Какъв е минималният състав за законосъобразна работа на СИК

За да функционира законосъобразно една секционна избирателна комисия, е необходимо в помещението да присъстват: председателят или заместник-председателят; секретарят и поне още един член от състава.

При наличието на този минимум комисията може да изпълнява задълженията си и да обслужва избирателите съгласно изискванията на закона.

Нормален старт на изборния ден в Пловдив

Въпреки сигналите за неявили се членове, изборният ден в Пловдив е започнал спокойно и организирано. Всички секции са отворили навреме, а гражданите имат възможност да гласуват още от ранните сутрешни часове.

Очаква се през деня Районната избирателна комисия да следи обстановката, да реагира при възникнали казуси и да осигури нормалното протичане на вота във всички райони на града.