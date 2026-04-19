Изборният ден в Пловдив преминава при смесен режим на гласуване, но не липсват и технически предизвикателства. В две секции в район "Централен“ е преустановено машинното гласуване поради дефекти в устройствата, съобщи кметът на града Костадин Димитров пред Plovdiv24.bg.

Технически проблеми в учебните заведения

Проблемите са регистрирани в секциите, разположени в училищата "Петър Берон“ и "Климент Охридски“, съобщиха от 16 РИК-Пловдив за нашата медия. Машините там са започнали да изкарват бели отрязъци вместо попълнени бюлетини, което е наложило незабавна намеса на секционните комисии.

До края на изборния ден на тези две места ще се гласува само с хартиени бюлетини.

Въпреки създалото се напрежение и струпването на хора пред въпросните секции, от комисиите уверяват, че към момента процесът протича спокойно и организацията е под контрол.

Нагласи на гласоподавателите

Наблюденията на членовете на СИК показват, че пловдивчани остават разделени в предпочитанията си за начина на упражняване на вот. Данните сочат, че гласовете се разпределят почти поравно между традиционната хартиена бюлетина и машинното гласуване.

Изборният процес в цифри

Според окончателните данни на ГРАО, право на глас в региона имат общо 591 485 души. Мащабът на изборния процес в Община Пловдив включва: 482 общо разкрити избирателни секции; 4 мобилни секции за хора с трайни увреждания и 12 специализирани секции в лечебни заведения, социални домове и затвори.

Изборният ден продължава, като се очаква засилен трафик пред секциите в късните следобедни часове.