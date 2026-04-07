Започна асфалтирането на локалните платна на бул. "Васил Априлов". Новата настилка ще се полага докъм 15-16 април. След това ще се направи маркировка и движението ще бъде пуснато. Ако вали обаче няма да се слага асфалт, съобщи за Plovdiv24.bg техническият ръководител на обекта инж. Николай Иванов от фирма "Трейс груп холд", която изпълнява проекта на НКЖИ.

Първо се асфалтира платното пред кино "Гео Милев", което е напълно готово за настилка, а после машините ще се прехвърлят от източната страна. След завършването на двата локала ще се положи и последният слой асфалт на кръговото кръстовище. Там ще се работи само през нощта, за да не се затруднява движението. Планирано е в няколко последователни дни вечер да се спира трафика, а на сутринта да се пуска. Преди машините да излязат на "Васил Априлов" бяха асфалтирани съседните улици "Тракия" и "Радецки", където по настояване на гражданите са сменени водопроводът и канализацията.

На обекта е предислоцирана техника и работници на фирмата от Югоизточния обход, тъй като този обект е замразен от АПИ за шест месеца. Усилено се работи в както в самия тунел, така и от южната страна на пробива, където се правят рампите. Изграждането на комуникационно-транспортния пробив е част от големия проект на НКЖИ за модернизиране на жп ареал Пловдив. Срокът за завършване на целия обект е средата на 2026 г.