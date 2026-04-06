Голям хипермаркет в Пловдив отказал да приеме банкнота от 10 евро на пловдивчанка, защото била надраскана. За това сигнализира читателка на Plovdiv24.bg.

Случката се развила на 5 април в магазин "Сани" на ул. "Царевец" в район "Западен". На касата отказали да приемат купюрата с аргумент, че имали разпореждане да не приемат такива банкноти, защото и на тях не ги приемали.

"Като бивш банков служител съм запозната какво означава повредена и негодна банкнота. Още повече, че написаното е с молив" - разказа дамата.

Припомняме, че след въвеждането на еврото в България от БНБ призоваха търговците и обикновените граждани да внимават и да не приемат банкноти с ръкописни "украси", особено ако са враждебни и нецензурни. Главният касиер на банката Стефан Цветков обясни, че надрасканите евробанкноти не се възмездяват, а се задържат, поради което съветват хората да не приемат такива банкноти.