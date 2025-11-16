ЗАРЕЖДАНЕ...
|Граждани за проточилия се ремонт на "Брезовско шосе": Изпочупихме си колите!
"Изпочупихме си колите! Археолозите работеха когато им скимне, а след като приключиха, мотането продължава. Пътят е запушен от багер, валяк и още няколко машини. Докога?“, пишат в сигнала си до Plovdiv24.bg гражданите.
Жителите се притесняват и за безопасността – според тях линейка или пожарен автомобил трудно биха преминали по сегашния обходен маршрут, осеян с "кратери и огромни дупки“.
Наемателите в Търговска база Тракия споделят, че заради трудния достъп са загубили значителен обем клиенти и настояват ремонтът най-после да приключи.
"Сервизите определено спечелиха от повредените ни автомобили, но ние – не“, пишат те, призовавайки кмета лично да премине по обходния маршрут след "Солис“, за да види в какво състояние е той.
Според информация, предоставена за Plovdiv24.bg от инж. Пламен Райчев – главен инженер във фирма "ПИМК“, която изпълнява частта от Интегрирания воден проект, свързана с реконструкцията на ул. "Брезовско шосе“ и бул. "Дунав“, крайният срок за приключване на дейностите остава 15 декември.
След като археолозите окончателно завършиха проучването на праисторическата селищна могила Яса тепе 1, на терен отново се работи активно, уверяват от фирмата изпълнител.
Разкопаният участък в центъра на трасето е около 50 метра, като именно там изкопът достига най-голяма дълбочина – цели 9 метра. В него трябва да бъдат монтирани последователно осем тръби, всяка по 6 метра и с диаметър 3 метра. Те са изработени от модерния материал стъклопласт и пристигат от Австрия. За правилното им монтиране и свързване са необходими по три дни на тръба.
Допълнително забавяне се получава при откриването на неизобразени в подземния кадастър отклонения към съседни имоти – тогава се налага да бъдат прекършени и прекарвани наново.
Припомяне също така, че до 30 ноември се въвежда временна организация на движението на кръстовището на ул. "Брезовско шосе“ и бул. "Северен“.
Пътните превозни средства, включително и автобусите от масовия градски транспорт, ще се пропускат поетапно заради премахването на стара канализационна шахта в средата на кръстовището и преасфалтиране на участъка.
Интегрираният воден проект на Пловдив, в рамките на който попада и реконструкцията на Брезовско шосе, има дълга история.
Проектиран е по време на мандата на кмета Славчо Атанасов (2007–2011). Одобрен за европейско финансиране през 2018 г., малко преди края на втория мандат на Иван Тотев (2011–2019). Реалното му изпълнение започва при кмета Здравко Димитров (2019–2023). И така завършването се пада на настоящия кмет Костадин Димитров, встъпил в длъжност в края на 2023 г.
