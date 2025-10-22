ИЗПРАТИ НОВИНА
Дрон засне най-дълго ремонтираната улица в Пловдив
Автор: Диана Бикова 08:50Коментари (0)2124
© Plovdiv24.bg
На 15 октомври екипът на Регионален археологически музей – Пловдив официално приключи спасителните археологически проучвания на обекта, засегнат от инфраструктурния проект по трасето на ул. "Брезовско шосе“.

15 декември пък е срокът за окончателното завършване улицата. На обекта се работи усилено, след като археолозите приключиха проучването на  праисторическата селищна могила Яса тепе 1. Това съобщи специално за Plovdiv24.bg инж. Пламен Райчев, главен инженер в пловдивската фирма ПИМК, която изпълнява Интегрирания воден проект на Пловдив в частта за реконструкцията на ул. "Брезовско шосе" и бул. "Дунав".

Разкопаният участък в средата на улицата е с дължина около 50 метра. Точно тук изкопът е най-дълбок - цели 9 метра. В него трябва да се сложат последователно 8 броя тръби с дължина 6 метра и диаметър 3 метра. Самите тръби са австрийски и са изработени от най-модерния материал стъклопласт. 

За всяка от тях са необходими по три дни, за да бъдат правилно свързани. По проект, връзки към съседни улици и обекти няма, но често при самото разкопаване се откриват отклонения, които не са отразени в подземния кадастър. Тогава се налага да се направят пресичания като първо се чупят, а после се слага тръбата. 

Припомняме, че Интегрираният воден проект на Пловдив е правен в мандата на кмета Славчо Атанасов (2007-2011 г.), одобрен е за финансиране по европейска програма през 2018 г. малко преди изтичането на втория мандат на кмета Иван Тотев (2011-2019 г.), стартиран е в мандата на кмета Здравко Димитров (2019-2023 г.) и ще бъде завършен от кмета Костадин Димитров, който застъпи на поста в края на 2023 г. 

Проектът е разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", се проточи във времето заради попадащата в трасето му археология. Северният обходен колектор струва 19 милиона лева. До момента от фирмата не са искали актуализация във връзка с инфлацията. Археологическите проучвания са финансирани от бюджета на община Пловдив.



