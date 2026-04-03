Сериозни недостатъци на завършената след основен ремонт улица "Брезовско шосе" и неизравнени с пътното ниво шахти е констатирал пловдивчанин. Тома Баев забелязал, че по цялото трасе в лентата за автобуси и в дясната лента за движение към изхода на града има множество дъждоприемни шахти, оградени от изронен асфалт. На новия асфалт на места имало кръпки асфалт, които също вече започнали да се разбиват. В обширно писмо до Plovdiv24.bg Баев поставя под въпрос качеството на изпълнението и упражнения контрол от страна на възложителя.

Ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив, за който се говори още от 2016 г. Изпълнението включваше подмяна на 14 км водопроводи и 800 сградни отклонения; 16,1 км второстепенна канализационна мрежа; рехабилитация на 2,8 км от съществуващия колектор VII; изграждане на разтоварващ колектор VII; както и реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води - Пловдив. Общата стойност на дейностите е 108 милиона лева, осигурени по ОП "Околна среда" 2014-2020 г. Сумата няколко пъти е актуализирана и в крайна сметка достига внушителната цифра от 150 милиона лева.

Най-голямото забавяне на изпълнението се случи именно при реконструкцията на "Брезовско шосе", тъй като трасето на колектора по проект минава през античната селищна могила Яса тепе 1. В участъка работеха последователно строители и археолози и работата се проточи във времето, което изнерви докрай гражданите. Ремонтът завърши в края на миналата година.

Три месеца по-късно по новото трасе вече има дефекти, отбелязва Тома Баев. "Това трябваше да бъде един от най-модерните участъци в града, с изцяло подменена подземна инфраструктура и нова настилка "от бордюр до бордюр". На практика – само след един зимен сезон асфалтът около шахтите вече е пропаднал, ръбовете са се разронили, а преходите между капак и платно са се превърнали в дълбоки "легла“, през които автобусите подскачат всеки ден" - обяснява той.

Пловдивчанинът пита как е приеман обекта и кой е подписал, че пътят е завършен качествено и какви гаранционни ангажименти има изпълнителят и ще бъде ли принуден да отстрани дефектите за своя сметка, а не за сметка на данъкоплатците. Настоява да бъде потърсена конкретна отговорност и истински ремонт на проблемните участъци с възстановяване на детайла около шахтите и основите. Според Тома Белев, ако това не се направи, "сагата Брезовско шосе" окончателно ще се превърне в учебникарски пример как се харчат публични и европейски средства – бавно, скъпо и без устойчив резултат.

Обектът има 5 години гаранция. През този срок фирмата изпълнител отстранява нередности за своя сметка. Неизравнените шахти ще бъдат направени, когато времето позволи, каза за Plovdiv24.bg инж. Пламен Райчев, строителен директор в ПИМК.

Вече четири месеца фирмата чака окончателното плащане в размер на 2,3 млн. за реконструкцията на "Брезовско шосе". Проблем е и това, че от градската администрация не са подписали заповедта за приемателна комисия, въпреки че обектът е приключен в края на 2025 г. "Коя нормална фирма ще чака толкова дълго време при свършена работа? Ще фалира за норматив" - риторично пита Райчев.

В строителния бранш се коментира, че община Пловдив плаща редовно и регулярно само на определени фирми, а парите на останалите бави с месеци.