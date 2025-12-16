ИЗПРАТИ НОВИНА
Завърши най-бавният ремонт в Пловдив, днес пускат автомобилите
06:00Коментари (1)1366
От днес се възстановява движението по ул. "Брезовско шосе“ след приключване на дейностите по преасфалтиране. В тази връзка се възобновява маршрутът на автобусни линии № 9 и № 15 до ИЗК "Марица“.

Припомняме, че ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив. Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология. 

Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.

Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.








Забавянето е само три години и половина. Браво , отличници. Сега остава някой от кметството да отиде и лента да реже , вместо да потънат в земята от срам. Некадърници с голямо самочуствие.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

