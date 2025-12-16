ЗАРЕЖДАНЕ...
|Завърши най-бавният ремонт в Пловдив, днес пускат автомобилите
Припомняме, че ремонтът на "Брезовско шосе" е част от Интегрирания воден проект на Пловдив. Проектът бе разделен на пет подетапа, четири от които бяха приключени отдавна. Изпълнението на четвъртия лот - за изграждането на големия колектор от началото на "Голямоконарско шосе" до края на "Брезовско шосе", продължи три години повече от първоначално планираното, заради попадащата в трасето му археология.
Реконструкцията струва 19 милиона лева, осигурени от Европа. Археологическите проучвания се финансираха от бюджета на община Пловдив.
Ремонтът започна в началото на март 2022 година и блокира директния достъп до търговските обекти в района. Реконструкцията трябваше да приключи до 15 юли 2022-ра, но срокът бе удължаван многократно.
