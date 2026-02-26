© Plovdiv24.bg Има ново развитие по темата с пловдивския патент "Знак има, пътека няма". Първо разгласихме сигнал, че хоризонталната и вертикалната маркировка не са синхронизирани. После от общината информираха, че поставянето на знака за наличие на пешеходна пътека е било прибързано и ще бъде демонтиран, за да не се подвеждат хората.



Читател на Plovdiv24.bg продължава темата за грешната маркировка и липсата на пешеходна пътека при наличие на знак на бул. "Брезовско шосе" 176:



"Много се изненадах на отговора на Община Пловдив, публикуван чрез вашата медия, че някой държавен служител смята да махне и знака за пешеходна пътека при наличие на спирка и съществуваща преди този ремонт правилна маркировка.



Може ли някой да каже на хората да тичат или да прехвърчат, за да ползват градския транспорт и спирката? И все пак, както винаги се оправдават с времето. Това шосе е пуснато за движение от тях още в средата на декември 2025 година.



И днес в този слънчев ден и през всички тези дни от декември до сега явно времето е причина за поставяне на правилна маркировка за обезапасяване на местата за пресичане с цел предовратяване но ПТП.



Държавните служители не работят, не носят отговорност и търсят оправдания за своите грешки и безхаберие. Все пак от нашите данъци получават заплати.



Моля за съдействие за това безобразие и беззаконие.".



Дискусията по случая потвърждава старата максима, че истината винаги е някъде по средата.



Ремонтът на ул. "Брезовско шосе" завърши през декември 2025 г., припомни строителният директор във фирмата изпълнител на дейностите "ПИМК" инж. Пламен Райчев Тогава е бил поставен знакът и са начертани контурите на пешеходната пътека.



Заради голямото пазаруване преди коледните празници и очакваното голямо струпване на хора в търговските обекти, кметът Костадин Димитров е помолил да не се прави в този момент пешеходната пътека и да отложи след нова година. Тогава знакът е бил закрит с тъмен плат, каквато е стандартната процедура при несъответствие между хоризонтална и вертикална маркировка. Покритието или е било махнато нарочно или е отнесено при някой силен порив на вятъра.



"През януари и февруари много валеше и метеорологичните условия не позволиха полагането на хоризонтална маркировка. Сега времето се стабилизира и ще направим всички пешеходни пътеки. Работим вечер след 19-20 ч., за да не създаваме затруднения в трафика" - коментира още Райчев.



На "Брезовско шосе" в участъка от началото на улицата до кръговото с бул. "Дунав" има над 10 пешеходни пътеки. Конкретната, до спирката на № 176, ще бъде направена още днес.



