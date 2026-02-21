ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивски патент: Знак има, пътека няма
"Намираме се на бул. "Брезовско шосе" 176 в Пловдив. Срещу нас на булеварда има спирка на градски транспорт, която се ползва от много работници в района. След дългия ремонт на бул. "Брезовско шосе", преди 10 дни се направи грешна маркировка, несъответстваща на знаците.
Има знак за пешеходна пътека, а пътека няма. Булевардът е натоварен, автомобилите карат бързо и хората не могат спокойно да стигнат до спирката заради дилемата "знак има, пешеходна пътека НЕ". През годините е имало и инциденти с хора.
Уведомил съм 112 и във фо́рмата на Община Пловдив, но няма резултат. Ще уведомя и националните медии за тази некомпетентност и нехайство на държавните служители. Моля за съдействие от Вас, докато не се е случил инцидент.".
Plovdiv24.bg също предаде сигнала на Община Пловдив. Очаквайте продължение!
