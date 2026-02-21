ИЗПРАТИ НОВИНА
Пловдивски патент: Знак има, пътека няма
Автор: Диана Бикова 08:45Коментари (1)1847
След ремонта на ул. "Брезовско шосе" се оказва, че е направена грешна маркировка, несъответстваща на знаците, поставен е знак за пешеходна пътека, но реално няма такава. Това е ситуацията към днешна дата на "Брезовско шосе", която описва в сигнал до Plovdiv24.bg наш читател:

"Намираме се на бул. "Брезовско шосе" 176 в Пловдив. Срещу нас на булеварда има спирка на градски транспорт, която се ползва от много работници в района. След дългия ремонт на бул. "Брезовско шосе", преди 10 дни се направи грешна маркировка, несъответстваща на знаците.

Има знак за пешеходна пътека, а пътека няма. Булевардът е натоварен, автомобилите карат бързо и хората не могат спокойно да стигнат до спирката заради дилемата "знак има, пешеходна пътека НЕ". През годините е имало и инциденти с хора.

Уведомил съм 112 и във фо́рмата на Община Пловдив, но няма резултат. Ще уведомя и националните медии за тази некомпетентност и нехайство на държавните служители. Моля за съдействие от Вас, докато не се е случил инцидент.".

Plovdiv24.bg също предаде сигнала на Община Пловдив. Очаквайте продължение!



Щом има знак, значи има пешеходна пътека, независимо че не е маркирана.
Още новини от Новини от Пловдив:
Бяла зимна приказка на 25 минути от Пловдив
09:27 / 21.02.2026
Сигнали за поскъпване след въвеждането на еврото: В стола на плов...
09:30 / 21.02.2026
Зарков със силни думи пред социалистите от Пловдив-област
09:17 / 21.02.2026
Район "Западен" помага на нуждаещи се пловдивчани през април
18:57 / 20.02.2026
Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
14:48 / 20.02.2026
Сблъсък между тир и микробус на Скобелева майка
13:30 / 20.02.2026

Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зима 2025/2026 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Парламентарни избори 2026
Три трупа са открити в хижа
назад 1 2 3 4 5 напред
