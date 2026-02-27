ЗАРЕЖДАНЕ...
Голямо антично селище може да спъне плановете за Югоизточния обход на Пловдив
©
Фирма "Трейс Холд Груп", която ще строи пътя, все още не е започнала работа, но по договор с АПИ има 18-месечен срок за приключване на обекта. Това означава, че пътят трябва да е готов през лятото на 2027 г..
Но дали и тук няма да ударим на камък, както при Брезовско шосе, заради пластовете история?!
Обектът е проучван вече във връзка с проекта на НКЖИ за реконструкция на жп линията около Пловдив през 2020 година. Предварителните сондажни проучвания са направени от д-р Милена Райчева. През 2023 година доц. д-р Иво Топалилов от Институт за балканистика, с Център по тракология при БАН прави пълните проучвания в рамките на сервитута на НКЖИ.
Сега предстои ново проучване в рамките на сервитута на същия обект на АПИ, тъй като точно там минава Околовръстният път, който ще се прави, съобщи за Plovdiv24.bg археологът Елена Божинова. Тя ще наблюдава местата извън античното селище, тъй като там също може да има археологически пластове, които да бъдат засегнати при изкопните работи.
Селището, за което се твърди, че е с няколко периода на обитаване - праисторическа епоха, желязна епоха (9-7 в. пр. Хр. и 4-2 в. пр. Хр.) и античност (2-4 в.), е определено за пълно проучване. То ще бъде извършено от доц. Топалилов.
"Много зависи какво излиза при строителните работи. Ако излезе нещо по-съществено, което да се регистрира преди да бъде изкопано, ще се свика Комисия на Министерство на културата, която ще решава как да се процедура по-нататък.
Има ситуации, които се документират в хода на изкопните дейности. Много често някои трудно забележими структури се документират едва след като вече е направен изкопа, и е било унищожено. Но дори и в такива случаи се свиква комисия на Министерство на културата, която да констатира засегнатата археология.
Информацията за този обект е предварително публикувана през 2023 година, но документите още не са излезли", поясни Елена Божилова. Резултатите от археологическите проучвания до момента са частично публикувани в ежегодното издание на Националния археологически институт, като тези от последните няколко години се очаква скоро да излязат от печат, както и в други научни издания. Има ситуации, които се документират в хода на изкопните дейности. Много често документацията се прави, след като вече е направен изкопа, и е било унищожено.
Резултатите от археологическите проучвания до момента са частично публикувани в ежегодното издание на Националния археологически институт, като тези от последните няколко години се очаква скоро да излязат от печат, както и в други научни издания, посочи Божинова.
Този път е дългоочакван и изключително важен за Пловдив. Трасето, което е продължение на път II-56 в участъка от пътен възел Скобелева майка при 98-ми км. до изграденото кръгово кръстовище на 14-ти км. от път II-86 и Асеновградско шосе, е с дължина приблизително 5 км.
С изграждането на отсечката транзитният трафик, идващ от АМ "Тракия“ и Свиленград, в посока път II-86 Пловдив – Асеновград и Смолян, ще бъде изведен от областния град.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Най-после тръгва процесът срещу 21-годишен пловдивчанин за причиняване на смърт на възрастен човек
12:36
Общинските съветници на Пловдив взеха съществено решение за ясла, градина и парк в "Гладно поле"
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
10 пловдивчани излязоха на протест заради високите сметки за ток
18:28 / 26.02.2026
Откриха ново културно пространство в сърцето на Пловдив
17:43 / 26.02.2026
Николай Чунчуков се върна в администрацията на "Източен"
16:32 / 26.02.2026
Актуални теми
go_play
преди 2 ч. и 40 мин.
Да бяхте написали заглавиео на статията "Пловдив още 30 години няма да има околовръстен път" че така е много завъртяно. Все пак на всички ни е ясно, че не "МОЖЕ", а все нещо трябва да спре изграждането на въпросното шосе... Супр удоно е да обещаеш нещо, да го старираш и видиш ли гадте археолзи да те спрат.. Този цирк сме о гледали и с Коматевско и с Брезовско и с още много проекти...
Garule
преди 4 ч. и 38 мин.
Първият проект за този път е от преди 19 години и за археологоята се знае и толкова време чакахте да почнете разкопки там ? Много удобно взе да става това , спирате работата по пътя за години....
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.