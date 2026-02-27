Голямо антично селище може да спъне плановете за навременно приключване на Югоизточния обход на Пловдив. Изграждането на новия околовръстен път на Пловдив ще бъде предшествано от археологически разкопки на интересен селищен обект, разположен до естественото възвишение на "Лаута". За това селище се знае далеч преди инвестиционното намерение, то е зададено за проучване предварително и се очаква да се включи в програмата по изпълнението на проекта.Фирма "Трейс Холд Груп", която ще строи пътя, все още не е започнала работа, но по договор с АПИ има 18-месечен срок за приключване на обекта. Това означава, че пътят трябва да е готов през лятото на 2027 г..Но дали и тук няма да ударим на камък, както при Брезовско шосе, заради пластовете история?!Обектът е проучван вече във връзка с проекта на НКЖИ за реконструкция на жп линията около Пловдив през 2020 година. Предварителните сондажни проучвания са направени от д-р Милена Райчева. През 2023 година доц. д-р Иво Топалилов от Институт за балканистика, с Център по тракология при БАН прави пълните проучвания в рамките на сервитута на НКЖИ.Сега предстои ново проучване в рамките на сервитута на същия обект на АПИ, тъй като точно там минава Околовръстният път, който ще се прави, съобщи заархеологът Елена Божинова. Тя ще наблюдава местата извън античното селище, тъй като там също може да има археологически пластове, които да бъдат засегнати при изкопните работи.Селището, за което се твърди, че е с няколко периода на обитаване - праисторическа епоха, желязна епоха (9-7 в. пр. Хр. и 4-2 в. пр. Хр.) и античност (2-4 в.), е определено за пълно проучване. То ще бъде извършено от доц. Топалилов."Много зависи какво излиза при строителните работи. Ако излезе нещо по-съществено, което да се регистрира преди да бъде изкопано, ще се свика Комисия на Министерство на културата, която ще решава как да се процедура по-нататък.Има ситуации, които се документират в хода на изкопните дейности. Много често някои трудно забележими структури се документират едва след като вече е направен изкопа, и е било унищожено. Но дори и в такива случаи се свиква комисия на Министерство на културата, която да констатира засегнатата археология.Информацията за този обект е предварително публикувана през 2023 година, но документите още не са излезли", поясни Елена Божилова. Резултатите от археологическите проучвания до момента са частично публикувани в ежегодното издание на Националния археологически институт, като тези от последните няколко години се очаква скоро да излязат от печат, както и в други научни издания. Има ситуации, които се документират в хода на изкопните дейности. Много често документацията се прави, след като вече е направен изкопа, и е било унищожено.Резултатите от археологическите проучвания до момента са частично публикувани в ежегодното издание на Националния археологически институт, като тези от последните няколко години се очаква скоро да излязат от печат, както и в други научни издания, посочи Божинова.Този път е дългоочакван и изключително важен за Пловдив. Трасето, което е продължение на път II-56 в участъка от пътен възел Скобелева майка при 98-ми км. до изграденото кръгово кръстовище на 14-ти км. от път II-86 и Асеновградско шосе, е с дължина приблизително 5 км.С изграждането на отсечката транзитният трафик, идващ от АМ "Тракия“ и Свиленград, в посока път II-86 Пловдив – Асеновград и Смолян, ще бъде изведен от областния град.