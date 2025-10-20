ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Европрокуратурата за акцията в община Пловдив: Съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за 1 532 173 евро
Разследването, проведено с подкрепата на Главна дирекция "Национална полиция“, започна след съмнения за измама и злоупотреба с власт, свързани с проект за обществена поръчка на стойност 1 532 173 евро (2 996 670 лева), съфинансиран на 59% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), за подобряване на качеството на градските зелени площи и откритите обществени пространства в града.
Според разследването, управителят и законният представител на фирмата изпълнител са заподозрени в представяне на фалшифицирана документация, отразяваща завишени количества и цени. Случаят включва и твърдения за злоупотреба с власт през 2022-2023 г. от бивши публични служители на община Пловдив.
Претърсванията и изземванията на документи днес бяха насочени към събиране на доказателства в рамките на текущото разследване.
Всички засегнати лица се считат за невинни, докато не бъдат доказани противното от компетентните български съдилища.
Европейската прокуратура е независимата прокуратура на Европейския съюз. Тя отговаря за разследването, наказателното преследване и повдигането на обвинения за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Два автомобила на жандармерията си тръгнаха от община Пловдив
13:12 / 20.10.2025
6 години затвор за шофьора, убил семейство на АМ "Тракия"
13:00 / 20.10.2025
Ето го проекта, заради който Европрокуратурата разследва община П...
11:39 / 20.10.2025
График за почистване на дъждоприемни шахти от 20 до 24 октомври в...
11:30 / 20.10.2025
Европрокуратурата разследва договор за ремонт на сградата на "Чис...
11:22 / 20.10.2025
Бивш заместник-кмет: Не знам нищо
10:54 / 20.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Най-модерният подлез в Пловдив издържа 5 дни
21:31 / 18.10.2025
България копае дъното! Момчето, намушкано в мол, е починало
22:22 / 19.10.2025
Намушканото момче в столичен мол е в много тежко състояние
21:54 / 19.10.2025
Станимир Гъмов: Развод, конфликти, трудни периоди
21:34 / 19.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS