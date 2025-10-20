ИЗПРАТИ НОВИНА
Европрокуратурата разследва договор за ремонт на сградата на "Чистота"
Автор: Васил Динев 11:22
©
Според информация на Plovdiv24.bg Европрокуратурата разследва договор за ремонт на сградата, част от базата на общинското предприятие "Чистота" на улица "Даме Груев" в Пловдив.

Договорът бе сключен от предишния кмет на Пловдив. В момента се извършват обиски. Именно заради това днес има засилено полицейско присъствие пред община Пловдив и бившия Партиен дом.

Подозренията на разследващите са, че парите, които са европейски, не са изхарчени целево, а по други направления.


