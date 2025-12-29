ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ето къде в Пловдивско имаше най-много пожари и по какви причини
"Там имаме съвкупност от интензивни дейности по обработване на земеделските земи и в същото време пряко граничещи горски територии, които при възникване на запалване, много бързо прерасват в горски пожари", отбеляза старши комисар Васил Димов.
Пожарникарите продължават да отчитат, че основните причини за запалване са свързани с човешката дейност - небрежност при ползване на открит огън, неправилна употреба на уреди и съоръжения, ползване на неизправна техника.
"Когато говорим за пожари в сгради, много често те са свързани с неизправност в електрическата инсталация и нарушени изисквания при използване на отоплителни уреди", посочи още старши комисар Васил Димов.
