© През пожароопасния сезон традиционно най-много са пожарите в открити местности в Предбалкана - в общините Хисаря, Калояново, Карлово. Това съобщи за Plovdiv24.bg старши комисар Васил Димов, директор на РДПБЗН-Пловдив. Отчасти, но по-рядко пожари възникват и в общините Стамболийски, Кричим, Перущица. Това са места, където има смесване на обработваеми земеделски площи с горски територии и рискът е значително по-висок.



"Там имаме съвкупност от интензивни дейности по обработване на земеделските земи и в същото време пряко граничещи горски територии, които при възникване на запалване, много бързо прерасват в горски пожари", отбеляза старши комисар Васил Димов.



Пожарникарите продължават да отчитат, че основните причини за запалване са свързани с човешката дейност - небрежност при ползване на открит огън, неправилна употреба на уреди и съоръжения, ползване на неизправна техника.



"Когато говорим за пожари в сгради, много често те са свързани с неизправност в електрическата инсталация и нарушени изисквания при използване на отоплителни уреди", посочи още старши комисар Васил Димов.



