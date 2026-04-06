Конфликтът в Близкия изток доведе до скок на цените на горивата. Най-много е поскъпнал дизелът. Специалисти прогнозират процесите да продължат, ако войната не приключи в най-близки срокове.

Екип на Nova в Пловдив направи проверка на няколко бензиностанции тази сутрин. Цената за най-масовият А - 95 е между 1,42 и 1,54 евро за литър. Дизелът на колонките варира от 1,58 до 1,86 евро за литър, а пропан - бутанът е около 0,74 до 0,81 евроцента за литър.

"Дизеловото гориво е поскъпнало с над 40 евроцента от началото на конфликта. Няма сериозно намаляване на търсенето, но продължаващото покачване ще доведе и до това. От началото на конфликта се забелязва опит за презапасяване от земеделски производители и фирмите превозвачи. Те могат да се запасят за не повече от месец, тъй като нямат съдове. Маржът е изключително стеснен от порядъка на 2 до 5 евроцента, което е крайно недостатъчно за издръжката на един обект за продажба на дребно", заяви в ефира на "Здравей, България" Георги Паничарски, представител на Асоциацията на търговците, производителите, вносителите и превозвачите на горива.

Той прогнозира поскъпване между 2 до 10 евроцента за седмица, ако конфликтът не се разреши скоро. По думите му няма проблеми с количествата горива.

Междувременно двете транспортни фирми, които извършват автобусните превози от София до Пловдив и обратно, ще решат след Великден дали да разредят курсовете с цел да се спести гориво. Цената на билета вече е 9,20 евро в едната посока.

