|Два протеста затварят пътища в Пловдивско днес, полицията с извънредни мерки
От ОДМВР – Пловдив е създадена организация за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност във връзка с постъпило уведомление за провеждане на граждански протест от 16 ч. днес в селата Труд и Рогош.
Маршрутите, по които се очертава да има шествия, са следните:
- в село Труд – от събирателен пункт край чешма "Гергана“ по Карловско шосе до кръговото движение за село Строево и обратно.
- в село Рогош – от събирателен пункт пред читалището до кръстовище на пътя за село Трилистник и обратно.
За избягване на необосновани затруднения на трафика и възникване на пътни произшествия, съветваме водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители и по възможност предварително да изберат други възможни направления за придвижването си.
