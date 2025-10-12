ИЗПРАТИ НОВИНА
Два протеста затварят пътища в Пловдивско днес, полицията с извънредни мерки
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 06:00Коментари (0)3
©
Илюстративна снимка
Очакват се временни затруднения на движението заради протестни действия в селата Труд и Рогош днес. Това съобщиха от пресцентъра на пловдивската полиция. 

От ОДМВР – Пловдив е създадена организация за охрана на обществения ред и обезпечаване на пътната безопасност във връзка с постъпило уведомление за провеждане на граждански протест от 16 ч. днес в селата Труд и Рогош.

Маршрутите, по които се очертава да има шествия, са следните:

-  в село Труд – от събирателен пункт край чешма "Гергана“ по Карловско шосе до кръговото движение за село Строево и обратно.

- в село Рогош – от събирателен пункт пред читалището до кръстовище на пътя за село Трилистник и обратно.

За избягване на необосновани затруднения на трафика и възникване на пътни произшествия, съветваме водачите на моторни превозни средства да се съобразяват с въведената временна организация на движението, да изпълняват стриктно указанията на полицейските служители и по възможност предварително да изберат други възможни направления за придвижването си.


