|До края на годината ще има яснота за пътническите жп превози
За западния оператор кандидатства само "БДЖ-Пътнически превози", а за другите два лота - "БДЖ-ПП" и "Ивкони Експрес".
Днес в 12 ч. ще се декриптират офертите. Караджов се надява до края на годината да има яснота кой оператор кои лотове ще обслужва.
