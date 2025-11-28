© Пет оферти от два железопътни оператора са подадени за извършване на пътнически жп превози от 1 януари 2026 г., съобщи в Пловдив министърът на транспорта Гроздан Караджов, предава репортер на Plovdiv24.bg.



За западния оператор кандидатства само "БДЖ-Пътнически превози", а за другите два лота - "БДЖ-ПП" и "Ивкони Експрес".



Днес в 12 ч. ще се декриптират офертите. Караджов се надява до края на годината да има яснота кой оператор кои лотове ще обслужва.



