© Редовна читателка на Plovdiv24.bg, се свърза с редакцията ни, за да сподели за проблем, с който се сблъсква в последните дни:



Тя твърди, че често в района липсва вода.



"В момента също няма, преди два дни - също. Това на нищо не прилича и общината пак нехае. Как се очаква да оцеляваме ние? Все едно живеем в 13-ти век. Уж, щяха да затворят движението само от кръстовището на "Месемврия" със "Славянска" до бул. "Санкт Петербург", но "Славянска" е затворена и откъм "Източен" и не може реално да се завие по "Варшава", за да се стигне до "Месемврия" и сме затапени напълно. Такситата не искат да идват до адресите, хората не могат да се прибират по домовете си. Ако трябва линейка да дойде може единствено през "Богомил". Скандално е всичко. Излъгаха ни, че ще бъдат отрязани само 12 дървета по "Славянска". Над 12 са само до ДГ "Чайка", а до "Източен" ще се отрежат още около 20, а щели и по улица "Варна" да режат.", казва още тя.



Свързахме се говорителя на ВиК Пловдив Йордан Чемишев. Той сподели, че на ул."Славянска" през днешния ден само на 1 адрес е имало авария и е нямало водоподаване. На ул."Месемврия" то е нормално.



Припомняме, че преди дни кметът на район "Източен" Eмил Русинов разясни пред репортер на Plovdiv24.bg, че част от дърветата по ул."Славянска" компрометират ВиК мрежата, EVN инсталацията и засягат тръбите за обратната вода и това е причина за честити аварии и затрудения начин на живот на хората в района.



