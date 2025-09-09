ЗАРЕЖДАНЕ...
|Читателка: Все едно живеем в 13-ти век
Тя твърди, че често в района липсва вода.
"В момента също няма, преди два дни - също. Това на нищо не прилича и общината пак нехае. Как се очаква да оцеляваме ние? Все едно живеем в 13-ти век. Уж, щяха да затворят движението само от кръстовището на "Месемврия" със "Славянска" до бул. "Санкт Петербург", но "Славянска" е затворена и откъм "Източен" и не може реално да се завие по "Варшава", за да се стигне до "Месемврия" и сме затапени напълно. Такситата не искат да идват до адресите, хората не могат да се прибират по домовете си. Ако трябва линейка да дойде може единствено през "Богомил". Скандално е всичко. Излъгаха ни, че ще бъдат отрязани само 12 дървета по "Славянска". Над 12 са само до ДГ "Чайка", а до "Източен" ще се отрежат още около 20, а щели и по улица "Варна" да режат.", казва още тя.
Свързахме се говорителя на ВиК Пловдив Йордан Чемишев. Той сподели, че на ул."Славянска" през днешния ден само на 1 адрес е имало авария и е нямало водоподаване. На ул."Месемврия" то е нормално.
Припомняме, че преди дни кметът на район "Източен" Eмил Русинов разясни пред репортер на Plovdiv24.bg, че част от дърветата по ул."Славянска" компрометират ВиК мрежата, EVN инсталацията и засягат тръбите за обратната вода и това е причина за честити аварии и затрудения начин на живот на хората в района.
Булевард в центъра на Пловдив ще се превърне в скъпоценно бижу
16:19 / 09.09.2025
16:19 / 09.09.2025
Общински съветник закова пирон в кметската администрация втори пъ...
14:12 / 09.09.2025
14:12 / 09.09.2025
Седмица на пожарната безопасност в Пловдив: Демонстрации, уроци и...
13:26 / 09.09.2025
13:26 / 09.09.2025
"Тангра" отмени концерта си в Пловдив
13:02 / 09.09.2025
Пловдивчанин отнесе солена глоба за псуване на паркинг
12:37 / 09.09.2025
12:37 / 09.09.2025
21-годишна шофьорка на BMW прати възрастен мъж в болница
12:16 / 09.09.2025
12:16 / 09.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:29 / 07.09.2025
Наталия Симеонова: Това е имитация на имитацията на супер долни неща
09:37 / 07.09.2025
09:37 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:07 / 07.09.2025
21:07 / 07.09.2025
Регистрираха земетресение в района на Пловдив
09:48 / 08.09.2025
09:48 / 08.09.2025
Цитиридис: Пловдив, нека да съборим Альоша
19:27 / 08.09.2025
19:27 / 08.09.2025
