Още една павирана улица в Пловдив отива в историята
Автор: Ивет Калчишкова 19:35Коментари (0)2968
© Plovdiv24.bg
Част от дърветата по ул."Славянска" компрометират ВиК мрежата, EVN инсталацията и засягат тръбите за обратната вода, сподели кметът на район "Източен" Емил Русинов пред репортер на Plovdiv24.bg. 

По думите му жителите на района страдат от този факт и не могат да живеят комфортно заради честите аварии.

Читатели на екипа ни сигнализираха относно премахнатите 12 дървета от улицата в последния месец. 

Русинов разясни, че отсечените дървета са от вида софори и са поне на 40 години. 

Той е категоричен, че ще бъдат премахнати само компрометираните дървета, а не всичките. По думите му ландшафтни архитекти са оглеждали всяко едно дърво поотделно и са преценили дали то да бъде отрязано, или не.

Районният кмет допълни, че ако е трябвало да оставят всички дървета, то след 1-2 години ще се наложи да правят ремонт на ремонта. 

"При компрометирани корени, те ще изсъхнат и отново ще повредят комуникациите".

Той бе категоричен, че след реконструкцията улицата ще придобие нов облик - тротоари, зелени площи и нови комуникации. Паважът ще бъде заменен с асфалт.



