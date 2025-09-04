ЗАРЕЖДАНЕ...
|Още една павирана улица в Пловдив отива в историята
По думите му жителите на района страдат от този факт и не могат да живеят комфортно заради честите аварии.
Читатели на екипа ни сигнализираха относно премахнатите 12 дървета от улицата в последния месец.
Русинов разясни, че отсечените дървета са от вида софори и са поне на 40 години.
Той е категоричен, че ще бъдат премахнати само компрометираните дървета, а не всичките. По думите му ландшафтни архитекти са оглеждали всяко едно дърво поотделно и са преценили дали то да бъде отрязано, или не.
Районният кмет допълни, че ако е трябвало да оставят всички дървета, то след 1-2 години ще се наложи да правят ремонт на ремонта.
"При компрометирани корени, те ще изсъхнат и отново ще повредят комуникациите".
Той бе категоричен, че след реконструкцията улицата ще придобие нов облик - тротоари, зелени площи и нови комуникации. Паважът ще бъде заменен с асфалт.
