Здравейте! Преди два дни срязах нова зимна гума в дупката на моста на Герджика при изкачване в посока Център. В тази въпросната дупка, за която писахте. Въпреки че я знам и всеки ден минавам вечер, невинаги може да се избегне, когато има примерно автобус до теб при изкачване.



И понеже гумата е срязана странично и издиша от лепенката, трябваше да сложа летните гуми поради липса на финанси за нови зимни, а вали сняг! Кой ще оправи тази дупка, на мен никой няма да ми плати нови гуми, ама може да ме глобят, че карам с летни!