ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьор спука гума и сцепи джанта на моста на Герджика заради голяма дупка
Инцидентът е станал в лявата лента, където има огромна дупка в началото на моста.
Според потърпевшия дупката представлява сериозна опасност за автомобилите и може да причини пътнотранспортни произшествия, особено при по-висока скорост.
"Надявам се с медийна помощ общината да се самосезира и да я оправи.Уплахът от удара вече отмина, остава разправията с каското“, коментира в своя сигнал до Plovdiv24.bg.
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятелиПокажи и всички отговори
преди 1 ч. и 15 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдивски блогър: Вие сте селяни, родителите ви са селяни и деца...
17:18 / 09.12.2025
Северният район на Пловдив показва всички значими промени, които ...
17:00 / 09.12.2025
Вицепрезидентът от Пловдив: Притеснително е, че се вади етническа...
16:38 / 09.12.2025
Ново назначение в Апелативен съд Пловдив
15:10 / 09.12.2025
В Пловдив пенсионираха необичащ журналистите съдия
13:50 / 09.12.2025
Пловдив излиза на протест
12:57 / 09.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Честито на Симона Дянкова!
19:41 / 07.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS