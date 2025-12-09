Шофьор спука гума и сцепи джанта на моста на Герджика заради голяма дупка

© Шофьор е спукал лява гума и е сцепил джанта при преминаване на моста на Герджика в посока Центъра.



Инцидентът е станал в лявата лента, където има огромна дупка в началото на моста.



Според потърпевшия дупката представлява сериозна опасност за автомобилите и може да причини пътнотранспортни произшествия, особено при по-висока скорост.



"Надявам се с медийна помощ общината да се самосезира и да я оправи.Уплахът от удара вече отмина, остава разправията с каското“, коментира в своя сигнал до Plovdiv24.bg.