Булевард "Васил Априлов" ще бъде отворен за движение в края на март
Кметът Костадин Димитров съобщи още, че Община Пловдив работи по временна организация на движението от южната страна на транспортния пробив под Централната жп гара. Изготвянето на проекта за временната схема се възлага от район "Южен“.
Транспортният пробив под Централна гара е ключова част от проекта за модернизация на железопътния възел Пловдив – един от най-сложните и стратегически инфраструктурни проекти в страната Съоръжението представлява двулентов пътен тунел с дължина около 800 метра, от които 580 метра са в закрита част, и ще осигури директна връзка между северната и южната част на града.
Проектът ще осигури транспортната свързаност между районите "Централен“ и "Южен“, ще подобри достъпа до автогарите "Юг“ и "Родопи“, както и до ключови търговски, административни и спортни зони в района. Освен самия пробив, инвестицията включва модернизация на коловози и контактна мрежа, нови системи за сигнализация и телекомуникации, изграждане на перони и други. В рамките на проекта през 2024 година бе извършена и реконструкцията на Бетоновия мост.
Проектът се финансира по Механизма за свързване на Европа, а възложител е Национална компания "Железопътна инфраструктура“.
