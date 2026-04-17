В една от най-емблематичните образователни институции в Пловдив – ОУ "Княз Александър I“, бе официално открит нов високотехнологичен STEM център. Модерното съоръжение превръща училището в иновативно пространство, подготвено да обучава следващото поколение лидери в науката и технологиите.

Инвестиция в бъдещето

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз и Министерството на образованието и науката по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията възлиза на 363 600 лв., като по-голямата част от средствата (303 000 лв.) са осигурени по Механизма за възстановяване и устойчивост, а останалите 60 600 лв. са национално съфинансиране, информира Plovdiv24.bg.

Модерна среда за критично мислене

Новият център не е просто обновена класна стая, а изцяло вдъхновяваща среда, насочена към:

Природни науки: Лабораторни условия за практически експерименти.

Информатика и математика: Оборудване, насърчаващо алгоритмичното мислене.

Иновации: Пространства, стимулиращи изследователския дух и работата по проекти.

Рестарт за образованието в Пловдив

STEM центърът (Science, Technology, Engineering, Math) в ОУ "Княз Александър I“ цели да преодолее традиционните бариери между отделните предмети, като насърчава учениците да прилагат теоретичните си знания в реални ситуации. Според ръководството на училището, това е ключова стъпка към модерно образование, което изгражда критично мислещи личности.

Към април 2026 г. Пловдив продължава да бъде лидер в обновяването на училищната база, като STEM центровете вече се превръщат в стандарт за качество в градската образователна система.