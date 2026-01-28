БСП с позиция за казуса с автогара "Север"

© В БСП-Пловдив постъпиха множество жалби от граждани, родители, ученици, студенти и пътуващи хора във връзка с намеренията на Община Пловдив да бъде закрита автогара "Север“ в града, без осигурена реална и работеща алтернатива за междуградския транспорт. За хората, които всеки ден пътуват до работа, училище или университет, тази автогара е не просто удобство, а жизнена необходимост.



Според БСП-Пловдив закриването на автогара "Север“ не е изолиран казус, а резултат от дългогодишна липса на последователна общинска политика за запазване и развитие на ключовата транспортна инфраструктура. Днес междуградският автобусен транспорт в Пловдив разчита основно на автогари, които са частна собственост, което поставя под риск устойчивостта на цялата система. В града остават ограничен брой автогари, разположени в силно натоварени и конфликтни транспортни зони. Концентрирането на допълнителни автобусни линии към тях би довело до сериозно влошаване на трафика, затруднено маневриране на тежки превозни средства и допълнително натоварване на основни булеварди, които и в момента са сред най-проблемните в града.



Преминаването на междуградски автобуси през вътрешноградската улична мрежа – от северните към южните части на Пловдив, означава пресичане на целия град по най-натоварените транспортни оси. Това неминуемо ще увеличи задръстванията, ще удължи времето за пътуване и ще създаде реални рискове за безопасността.



Ето защо Община Пловдив е длъжна да поеме активна роля и да започне спешна работа по изграждането на общинска автогара в район "Северен“, на подходяща локация, с добра транспортна свързаност и минимално въздействие върху трафика. Подобни решения вече съществуват и работят успешно в други големи български градове и Пловдив не може да си позволи да изостава.



В качеството си на председател на БСП район "Северен“ – Пловдив Цветан Коцев заявява:



"Не може и не трябва да се закрива ключова транспортна точка без предварително изградена, достъпна и удобна алтернатива.“



Цветан Коцев се обръща към кмета на Пловдив с думите:



"Г-н Кмете, настоявам да поемете управленска отговорност и в най-кратък срок да представите публично ясен план за алтернативен междуградски автотерминал – с конкретна локация, транспортна свързаност и срокове за изграждане. Настоявам да не се допуска закриването на автогара "Север“ без обществено обсъждане. Настояваме: да не се допуска закриване на автогара "Север“, докато не бъде изградена нова функционираща автогара или терминал; да се изготви публичен транспортен анализ за ефекта върху трафика; да се проведе обществено обсъждане с участието на граждани, превозвачи, родители и всички засегнати лица. В противен случай ще бъдат организирани подписка и граждански протести, докато не бъдат изпълнени исканията, за които настояваме – в защита на интересите на пловдивчани, а не в изгода на поредните строителни предприемачи.“