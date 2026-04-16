Акция срещу неправилното паркиране се е провела вчера в следобедните часове по улица "Отец Паисий" в центъра на Пловдив. Това съобщи читател на Plovdiv24.bg, който не изпрати и снимки. От тях става ясно, че са били санкционирани пет моторни превозни средства, включително два "лъскави" джипа.

Тази част на улицата е пешеходна и е със специален режим - коли могат да преминават само за зареждане на търговските обекти или МПС-та на живущите, за да могат да се приберат. За целта преди години беше поставен и болард, който обаче многократно бе чупен, а Общината така и не го възстанови.

Антипаркинг съоръжението бе поставено в началото на месец юни 2018 година и за около 5 месеца над 20 коли се удариха в него. Имаше такива, които са с минималмни одрасквания, но имаше и с по-сериозни щети.