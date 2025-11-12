ИЗПРАТИ НОВИНА
Адвокат от Пловдив с изненадваща позиция за поведението на шофьорите на НСО
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:04
© Фейсбук
Мнение на адвокат Тодор Кръстев във връзка с актуалната тема за поведението на шофьорите от кортежа на НСО на пътя Пловдив - Карлово:

"Върви един дебат тези дни по медиите за МПС със специален режим на движение. Това са основно правителствени МПС, полиция, пожарни и спешна помощ. Има и едни други на специализирани структури, свързани с по-специфична предмет на дейност, но те нямат предимства с такъв обем като другите.

Водачите на всички МПС участващите в движението са длъжни да осигурят безпрепятствено предвижване и преминаване на колите със специален режим, при подаване на звуков и светлинен сигнал. И това е съвсем естествено, още повече, че е нормативно обосновано. И не виждам защо трябва да се създава тази истерия.

Разбирам, че срещата на редови водач с автомобили със специален режим, с включени светлинен и звуков сигнал, е форсмажорно обстоятелство и трябва да се реагира бързо, като се осигури максимален достъп за преминаване, но това е положението, навсякъде по света е така - от Щатите до Малайзия. И не знам какво толкова смущава това останалите участници в движението.

Да, често тези коли карат бързо и на ръба на риска, но такава им е работата. И въобще не им е приятно това рисково шофиране, уверявам ви. Знам го от личен опит, защото преди много години, като студент, имам трудов стаж като водач на МПС със специален режим, в спешна помощ.

И не, никак не е приятно, когато този специален режим трябва да се активира - адреналинът е на макс, защото рисковете са огромни. Та не ги критикувайте - разбирайте ги и им помагайте, като спазвате закона, видите ли ги. Пак казвам, не им е никак лесно, това е определено.

Навремето на изпитите за получаване на съответната категория за правоспособност за водач на МПС, имаше въпрос, ако на едно кръстовище се срещнат правителствен кортеж, кола на МВР, спешна помощ и пожарна, в каква последователност трябва да преминат.

Верният отговор беше:

1. Правителствените кортеж, защото приоритет са държавните интереси.

2. МВР, защото потенциално може да се засягат хора и обстоятелства с тежък криминогенен профил.

3. След това Пожарна, тъй като и тук се презумира, че има опасност за много хора и имущество.

4. И накрая Спешна помощ, защото колкото и критичен да е пациентът, е само един".



Адвокате, много хубаво, ама къде беше звуковия сигнал? Има доста добро аудио на клипа, ама сирени не се чуха. Демек специален режим - йок, както казват по вашия край.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

