|Адвокат от Пловдив с изненадваща позиция за поведението на шофьорите на НСО
"Върви един дебат тези дни по медиите за МПС със специален режим на движение. Това са основно правителствени МПС, полиция, пожарни и спешна помощ. Има и едни други на специализирани структури, свързани с по-специфична предмет на дейност, но те нямат предимства с такъв обем като другите.
Водачите на всички МПС участващите в движението са длъжни да осигурят безпрепятствено предвижване и преминаване на колите със специален режим, при подаване на звуков и светлинен сигнал. И това е съвсем естествено, още повече, че е нормативно обосновано. И не виждам защо трябва да се създава тази истерия.
Разбирам, че срещата на редови водач с автомобили със специален режим, с включени светлинен и звуков сигнал, е форсмажорно обстоятелство и трябва да се реагира бързо, като се осигури максимален достъп за преминаване, но това е положението, навсякъде по света е така - от Щатите до Малайзия. И не знам какво толкова смущава това останалите участници в движението.
Да, често тези коли карат бързо и на ръба на риска, но такава им е работата. И въобще не им е приятно това рисково шофиране, уверявам ви. Знам го от личен опит, защото преди много години, като студент, имам трудов стаж като водач на МПС със специален режим, в спешна помощ.
И не, никак не е приятно, когато този специален режим трябва да се активира - адреналинът е на макс, защото рисковете са огромни. Та не ги критикувайте - разбирайте ги и им помагайте, като спазвате закона, видите ли ги. Пак казвам, не им е никак лесно, това е определено.
Навремето на изпитите за получаване на съответната категория за правоспособност за водач на МПС, имаше въпрос, ако на едно кръстовище се срещнат правителствен кортеж, кола на МВР, спешна помощ и пожарна, в каква последователност трябва да преминат.
Верният отговор беше:
1. Правителствените кортеж, защото приоритет са държавните интереси.
2. МВР, защото потенциално може да се засягат хора и обстоятелства с тежък криминогенен профил.
3. След това Пожарна, тъй като и тук се презумира, че има опасност за много хора и имущество.
4. И накрая Спешна помощ, защото колкото и критичен да е пациентът, е само един".
