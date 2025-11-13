ИЗПРАТИ НОВИНА
Автоексперт за случая с кортежа на НСО край Пловдив: Вината не е само на шофьора на гражданската кола
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:01Коментари (0)396
Темата предизвика бурна реакция и бе обсъдена в студиото на "Твоят ден“ от адвокат Илия Тодоров от Българската асоциация на пострадалите при катастрофи и Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите.

"По-скоро има нарушения и от двете страни“, заяви адвокат Тодоров.

"Законът позволява на автомобили на специален режим да нарушават правилата, но само при две условия – когато това е наистина необходимо и когато не се създава опасност за другите участници в движението“.

Той поясни, че дори автомобил със специален режим може да носи отговорност, ако предизвика катастрофа:

"Колата на НСО може да мине и на червен сигнал, но само ако не застрашава никого. Ако при това стане инцидент, водачът носи вина. Така че изявлението, че опасността идва от другия шофьор, не е напълно вярно“.

По думите му и водачът, заснел клипа, не е действал безупречно – той е бил длъжен да направи всичко възможно, за да освободи пътя, но от видеото не личи да е намалил достатъчно или да е отбил встрани.

От своя страна Красимир Георгиев изцяло подкрепи юридическата позиция на Тодоров, но добави и професионален нюанс, свързан с поведението на шофьора.

"Проблемът е, че повечето водачи у нас гледат не повече от 10 метра пред автомобила си. Това е масово явление. Ако човек е научен да гледа далеч напред, ще види проблясващите светлини на автомобила със специален режим и ще има време да реагира“, обясни той.

Георгиев обаче подчерта, че вината не е само на шофьора на гражданската кола. Според него и кортежът е действал рисково.

"Те не могат да разчитат на 100%, че насрещно движещият се водач ще реагира правилно и няма да се паникьоса. Може вместо спирачката да натисне газта“, каза той.

Георгиев остро разкритикува коментарите на представители на НСО, които в социалните мрежи се подиграха с шофьори, изплашени от подобни ситуации.

"Това е пълен цинизъм. Да казваш на хората, че ако се страхуват, трябва да слязат завинаги от колите си, е недопустимо. Нека погледнат колегите си в Германия – там кортежите се движат с мотоциклети отпред, които дават сигнал на насрещния трафик да отбие. Едва след тях идват автомобилите“, каза той.

По време на разговора бяха показани кадри от германски кортежи, които демонстрират именно такава организация – с двуколесни ескортни машини, осигуряващи безопасен коридор.

"Ако така се правеше и у нас, нямаше да се стига до подобни рискове. Иначе да направим отделни пътища само за НСО – ако това е идеята“, коментира Георгиев. 

Двамата експерти се обединиха около позицията, че вътрешната проверка на службата едва ли ще доведе до реална отговорност.

"Очаквам резултатите да са същите, както и преди – няма данни за нарушения от страна на кортежа“, каза с ирония Георгиев, припомняйки случаи от миналото, включително инцидента с кола на НСО, в която пътуваше Кирил Петков.

Адвокат Тодоров допълни, че законът трябва да се прилага еднакво за всички участници в движението, независимо дали са цивилни или служебни шофьори: "Специалният режим не е извинение за опасно шофиране. Правилата са написани така, че първо трябва да се гарантира безопасността, а не удобството на кортежа“.



