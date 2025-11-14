ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бивш служител на НСО за видеото до Пловдив: Шофьорът нито намалява, нито отбива вдясно
На клип се вижда кортеж, охраняван от две полицейски патрулки, да се движи с висока скорост по прав път с отлична видимост. Срещу кортежа се движи автомобил, чийто шофьор снима идващите срещу него.
Шофьорът, заснел клипа с НСО край Пловдив, се е движил рисково, се казва в официална позиция на службата за охрана. Впоследствие стана ясно, че кортежът е превозвал ливанския президент и част от неговия екип.
Ситуацията породи полемики – дали службата има право да навлиза в насрещното движение и как трябва ние да постъпваме ако сме в подобна ситуация.
За това в предаването "Тази сутрин“ по bTV говорят Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилисти, и Велизар Маринов, който е бивш служител на НСО.
"Аз бих казал, че не бива сляпо да обвиняваме служителите на НСО в никакъв случай. Защото можем ли да си представим живота без тях? Представете си, че се случи нещо с един президент докато е на официално посещение в България – какъв световен политически скандал ще стане?“, заяви Красимир Георгиев.
Въпреки това отбеляза, че много служители на различни институции злоупотребяват със служебното си положение.
И уточни:
"Законът е категоричен – когато има МПС със специален режим на движение и подаден звуков и светлинен сигнал, водачите са длъжни да подсигурят място за преминаване и ако е необходимо да спрат“.
Велизар Маринов обясни поведението на автомобилите на НСО:
"Освен Закона за движение по пътищата, има други два закона, които участват в тази ситуация – този за МВР и този за НСО. Според закона за НСО, те си изпълниха перфектно действията, вижда се голямо хладнокръвие. В закона ясно е обозначено, че служителят има право да подава устно или писмено разпореждане, чието изпълнение е задължително за този, на когото е подадено. При невъзможност, както е в случая, се предприема действие, което да покаже какво трябва да изпълни човекът, към когото е отправено разпореждането, и то да е ясно и разбираемо за него“.
По думите му шофьорът, заснел видеото, е възпрепятствал изпреварването на автомобил от страна на кортежа.
"Той нито намалява, нито отбива вдясно. Точно пред него има черен автомобил, на около 50 метра, който е спрял на аварийни и е отбил, за да може да пропусне кортежа със специален режим на движение“, допълни още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 10
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 55 мин.
+2
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Узбекистанци очакват заплата от 4-5 хиляди лева, когато дойдат в ...
12:16 / 14.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Инструктор към пешеходец: Първо вдигаш ръка и тогава пресичаш, а ...
11:23 / 14.11.2025
НСИ: Тримесечният общ доход средно на лице от домакинство е 3 680...
11:47 / 14.11.2025
Две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврот...
10:42 / 14.11.2025
Ген. Мутафчийски: Това е момент на гордост за цялата българска ме...
10:29 / 14.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS