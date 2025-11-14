ИЗПРАТИ НОВИНА
Бивш служител на НСО за видеото до Пловдив: Шофьорът нито намалява, нито отбива вдясно
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:35
©
Преди дни рискова ситуация на пътя край Пловдив с кортеж на НСО предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

На клип се вижда кортеж, охраняван от две полицейски патрулки, да се движи с висока скорост по прав път с отлична видимост. Срещу кортежа се движи автомобил, чийто шофьор снима идващите срещу него.

Шофьорът, заснел клипа с НСО край Пловдив, се е движил рисково, се казва в официална позиция на службата за охрана. Впоследствие стана ясно, че кортежът е превозвал ливанския президент и част от неговия екип. 

Ситуацията породи полемики – дали службата има право да навлиза в насрещното движение и как трябва ние да постъпваме ако сме в подобна ситуация.

За това в предаването "Тази сутрин“ по bTV говорят Красимир Георгиев, председател на Асоциацията за квалификация на автомобилисти, и Велизар Маринов, който е бивш служител на НСО.

"Аз бих казал, че не бива сляпо да обвиняваме служителите на НСО в никакъв случай. Защото можем ли да си представим живота без тях? Представете си, че се случи нещо с един президент докато е на официално посещение в България – какъв световен политически скандал ще стане?“, заяви Красимир Георгиев.

Въпреки това отбеляза, че много служители на различни институции злоупотребяват със служебното си положение.

И уточни:

"Законът е категоричен – когато има МПС със специален режим на движение и подаден звуков и светлинен сигнал, водачите са длъжни да подсигурят място за преминаване и ако е необходимо да спрат“.

Велизар Маринов обясни поведението на автомобилите на НСО:

"Освен Закона за движение по пътищата, има други два закона, които участват в тази ситуация – този за МВР и този за НСО. Според закона за НСО, те си изпълниха перфектно действията, вижда се голямо хладнокръвие. В закона ясно е обозначено, че служителят има право да подава устно или писмено разпореждане, чието изпълнение е задължително за този, на когото е подадено. При невъзможност, както е в случая, се предприема действие, което да покаже какво трябва да изпълни човекът, към когото е отправено разпореждането, и то да е ясно и разбираемо за него“.

По думите му шофьорът, заснел видеото, е възпрепятствал изпреварването на автомобил от страна на кортежа.

"Той нито намалява, нито отбива вдясно. Точно пред него има черен автомобил, на около 50 метра, който е спрял на аварийни и е отбил, за да може да пропусне кортежа със специален режим на движение“, допълни още той.



Представи си, можем да си представим живота бяз НСО. И не човекът не наруши никакви правила за движение, никакви! Излиза, че за този коментиращият, животът на ливанския, къвто е там, е по-ценен от този на българския гражданин, баща, син и т. Н.. Скрий се безродник!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

