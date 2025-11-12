ИЗПРАТИ НОВИНА
Народът скочи срещу арогантността на НСО
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:25
©
Народът скочи срещу арогантността на НСО. Това се случи след официалната позиция на институцията, че всички шофьори са длъжни да им правят път.

Страницата на Plovdiv24.bg във Фейсбук Пловдивчани буквално прегря от коментари по темата:

- Да разтълкуваме тяхната мисъл - “Независимо, че може да убием децата ви и да затрием цели невинни семейства в автомобилни катастрофи, вие сте длъжни да осигурите предимство ни, тъй като животът на хората, които превозваме, е по-важен от вашите животи и тези на вашите близки."

- Ако не ви направят път, трябва ли да застрашавате живота им? Не сте богоизбрани. Днес сте тук, а утре ще бъдете от другата страна и едва ли ще мислите така.

- Нещастници, как да ви направи път човек, като изпреварвате през насрещното. Къде да отидат другите коли? Може би в някоя канавка?

- Тези от НСО, като цитират ЗДвП, да вземат да си прочетат алинея 2 на това, което са цитирали и да я прилагат. Защото има в случая достатъчно място за скапания кортеж, а не да се навират в насрещното движение



Още по темата: общо новини по темата: 8
12.11.2025 Корнелия Нинова: НСО прекалиха!
12.11.2025 Адвокат от Пловдив с изненадваща позиция за поведението на шофьорите на
НСО
12.11.2025 Шофьор, оцелял след срещата с джиповете на НСО: Замръзнах. Помислих, че това е краят
12.11.2025 НСО официално: Всички шофьори са длъжни да ни правят път!
12.11.2025 Експерт за шофьора, заснел автомобилите на НСО край Пловдив: Имал е огромен късмет, последиците можеха да са трагични
12.11.2025 Виктор Николаев за случката край Пловдив: Има ли правила, които казват едните да мрат, а другите не?
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Нас ни управляват мафиоти и тези от тази служба които ги обслужват се държат като охрана- биячи!
+2
 
 
НСО са супер прости момчета от село тренирали някакъв спорт.Надъхват се един друг колко са велики ,но са валики пред обикновените хора но иначе са мишки пред началниците.
+3
 
 
Дори НСО да са прави това няма вече никакво значение. Държавата изгуби вярата на народа. НСО са дуржавен орган. Скедователно те са виновни. Честито ДуржавнициЧ Успяхте! Изгубихте цялото довери на народа. Най-доброто което може да направите сега е да се изивините и да склоните глава.
+3
 
 
Едва ли когато българските депутати са в чужбина така ги возят.....
Даскала1
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 2 ч. и 45 мин.
-5
 
 
Селянията скочи срещу НСО. Селският бек и свикнал да е баш на къра.
