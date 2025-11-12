© Народът скочи срещу арогантността на НСО. Това се случи след официалната позиция на институцията, че всички шофьори са длъжни да им правят път.



Страницата на Plovdiv24.bg във Фейсбук Пловдивчани буквално прегря от коментари по темата:



- Да разтълкуваме тяхната мисъл - “Независимо, че може да убием децата ви и да затрием цели невинни семейства в автомобилни катастрофи, вие сте длъжни да осигурите предимство ни, тъй като животът на хората, които превозваме, е по-важен от вашите животи и тези на вашите близки."



- Ако не ви направят път, трябва ли да застрашавате живота им? Не сте богоизбрани. Днес сте тук, а утре ще бъдете от другата страна и едва ли ще мислите така.



- Нещастници, как да ви направи път човек, като изпреварвате през насрещното. Къде да отидат другите коли? Може би в някоя канавка?



- Тези от НСО, като цитират ЗДвП, да вземат да си прочетат алинея 2 на това, което са цитирали и да я прилагат. Защото има в случая достатъчно място за скапания кортеж, а не да се навират в насрещното движение



