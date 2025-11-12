ЗАРЕЖДАНЕ...
|Народът скочи срещу арогантността на НСО
Страницата на Plovdiv24.bg във Фейсбук Пловдивчани буквално прегря от коментари по темата:
- Да разтълкуваме тяхната мисъл - “Независимо, че може да убием децата ви и да затрием цели невинни семейства в автомобилни катастрофи, вие сте длъжни да осигурите предимство ни, тъй като животът на хората, които превозваме, е по-важен от вашите животи и тези на вашите близки."
- Ако не ви направят път, трябва ли да застрашавате живота им? Не сте богоизбрани. Днес сте тук, а утре ще бъдете от другата страна и едва ли ще мислите така.
- Нещастници, как да ви направи път човек, като изпреварвате през насрещното. Къде да отидат другите коли? Може би в някоя канавка?
- Тези от НСО, като цитират ЗДвП, да вземат да си прочетат алинея 2 на това, което са цитирали и да я прилагат. Защото има в случая достатъчно място за скапания кортеж, а не да се навират в насрещното движение
преди 20 мин.
0
преди 1 ч. и 18 мин.
+2
преди 2 ч. и 41 мин.
+3
преди 2 ч. и 45 мин.
+3
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 2 ч. и 45 мин.
-5
