Корнелия Нинова: НСО прекалиха!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:29
"НСО прекалиха", това написа лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова в социалната мрежа преди броени минути, видя Plovdiv24.bg. Публикацията й е по отношение на актуалната тема за шофьорите на автомобили на НСО, които се движат с висока скорост и в насрещното платно на пътя Пловдив - Карлово и застрашават  живота на други участници в движението. Г-жа Нинова публикува и декларация  от 2022 г., с която доброволно се отказва да ползва кола на службата.

Публикуваме целия текст без редакторска намеса: 

НСО прекалиха. Не за пръв път рискуват човешки живот на пътя и взривяват общественото мнение. Но не са виновни те, а политици, депутати, министри, които затънаха в привилегии. Това трябва да спре!

Всички освен президент, премиер и председател на парламента, трябва веднага да слязат от лъскавите лимузини и да освободят НСО. През 2022 г . като министър и вицепремиер отказах с декларация привилегията. Дадох личен пример. Шефът на НСО дойде лично в моя кабинет да ме убеждава, но аз му връчих писмен отказ от кола на службата. Бях единственият министър без НСО, но това изобщо не ми попречи да си върша добре работата. Публикувам декларацията като контрапункт на самозабравилите се депутати и министри. Да видят как се прави.

Призовавам ги: слизайте от колите на НСО. Десетки ползватели на скъпата държавна услуга. Намалете си заплатите и ги замразете в знак на солидарност с обществото, връщайте бонусите. Като министър спрях всички бонуси за политическия си кабинет и намалих държавните бордове до минимум.

По цял ден леете празни приказки колко сте загрижени за народа. Същият народ, който ви плаща скъпите коли, растящите заплати и екзотични екскурзии.

Поне веднъж покажете, че е така. Сега е моментът.


