ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Адвокат: Около 30 000 души имаше на протеста в Пловдив
"Пространството, на което се бяха събрали хората на 01.12.26 г. в Пловдив, е точно десет декара. Това е само зоната, в която тълпата беше силно уплътнена, както е маркирано в синьо. Всички, които бяха там, видяха, че хора имаше и извън очертаната площ – по улиците около площада, към подходите и по целия периметър", изчислява Згуров.
"При масови събирания обичайно се приема, че на квадратен метър се събират около трима до четирима души, без това да означава екстремно притискане. Ако вземем долната граница – трима души на квадратен метър – при 10 000 m² получаваме около 30 000 души само в основната зона", завършва своя пост в социалните мрежи адвокатът.
Вчера протестът започна в 18:00 ч. на площад "Съединение“. От 19:30 ч. тръгна огромно шествие по бул. "Цар Борис III Обединител", което първоначално бе предвидено да мине по Главната. За този случай бе затворена отсечката от Чифте баня до кръстовището на бившата Паталогична болница.
Организаторите на протеста заявиха, че "България е на българите, на свободните граждани, на нашите деца“, а демонстрациите в страната протичат под общия надслов "Няма да позволим да ни излъжат“.
Протестиращите скандираха силно и ясно "Оставка за правителството!“, "Мутри вън!“ "Мафия" и пр.
В Пловдив протестът протече мирно и спокойно и нямаше ексцесии.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 272
|предишна страница [ 1/46 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Журналист за протеста в Пловдив: Толкова много хора досега не бях...
11:21 / 02.12.2025
Предприемач от Пловдив: Намирисва ми на възстановка, къде е полиц...
08:30 / 02.12.2025
Огромната ледена пързалка в Пловдив заработва от днес
08:07 / 02.12.2025
Почина пловдивчанинът Вартан Инджиян
22:52 / 01.12.2025
Кадър, който казва повече от 1000 думи: Сляп писател докосна шлем...
22:27 / 01.12.2025
Здравко Василев: Никога не е имало такова "нямане" на риба в Черн...
21:28 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS