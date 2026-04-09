Районна администрация "Северен“ подхожда с необходимата отговорност към казуса със строителството в близост до река Марица. Темата е с висок обществен интерес и напълно основателно поражда въпроси и тревога сред гражданите. Затова е важно всички факти и обстоятелства по случая да бъдат представени ясно, обективно и законосъобразно от компетентните институции, съобщиха от администрацията за Plovdiv24.bg.

По случая текат проверки от компетентните органи, на които районната администрация съдейства с всички налични документи и информация. За нас е важно случаят да бъде изяснен по начин, който да даде ясен и честен отговор на въпросите, поставени от гражданите, и да възстанови доверието в институциите. Поради това считаме, че всяка публична позиция следва да се основава на установените факти, официалните документи и действията на компетентните органи.

Районна администрация "Северен“ няма да участва в прехвърляне на отговорност през медиите. Не бива обществено значим казус, по който има действия и отговорности на повече от една институция, да бъде свеждан до едностранни внушения или удобно прехвърляне на вина.

С оглед високия обществен интерес, Районна администрация "Северен“ настоява:

- Община Пловдив да инициира координирана междуинституционална среща с участието на всички компетентни органи;

- да бъде изготвена и представена публична хронология на всички административни действия и актове по случая;

- да бъде осигурена максимална прозрачност по документите, които подлежат на публичност по закон;

- гражданите на района да бъдат своевременно информирани за предприетите действия и следващите стъпки.

"Хората имат право на ясни отговори. Нашата задача е да съдействаме с всички факти и документи, а компетентните институции да дадат пълно и обективно изясняване на случая“, заяви кметът на район "Северен“.

Районна администрация "Северен“ ще продължи да отстоява необходимостта от пълно и обективно изясняване на случая.

