ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цените на апартаментите остават високи
Истината е, че новото строителство вече не е просто място за живеене. Това е "премиум продукт“. Купувачите плащат за удобства, които старият фонд не може да предложи: подземни паркинги, видеонаблюдение, контрол на достъпа, детски площадки, общи зелени пространства. Всеки нов комплекс е проектиран така, че да улеснява ежедневието на живущите и да предлага комфорт на високо ниво.
Енергийна ефективност също играе огромна роля. Сгради с качествена изолация, троен стъклопакет, модерни отоплителни и охладителни системи не само намаляват сметките за ток и газ, но и повишават стойността на имота. Купувачите вече гледат на апартамента като на дългосрочна инвестиция – нещо, което да им носи сигурност и комфорт години наред.
Не бива да забравяме и гаранциите. Законът изисква строителите да покриват конструкцията, инсталациите и довършителните работи. Това е огромно предимство спрямо старите жилища, където често се налага да се правят ремонти веднага след покупката.
Локацията също оказва влияние върху цените. Новите квартали и части от града с подобрена инфраструктура – нови улици, тротоари, осветление, близост до училища, детски градини и магазини – автоматично стават по-ценни. И когато към това добавим качеството на самото строителство, се получава естествено покачване на цените.
Разбира се, не всичко е розово и лесно. Строителите се сблъскват с повишени регулаторни изисквания и забавяния, които увеличават себестойността на проектите. Цените на материалите и труда също растат, а забавените доставки или административни пречки допълнително повишават разходите. Всичко това се прехвърля към купувача.
И въпреки на пръв поглед "наситения“ пазар, интересът към новите жилища остава висок. Много хора, включително инвеститори, виждат апартаментите в новите комплекси като сигурна инвестиция. Това поддържа цените стабилни и дори ги тласка нагоре.
Пазарът се сегментира – по-евтини жилища се намират в по-крайни райони или в по-малки комплекси, докато апартаментите с най-добро качество и локация продължават да поскъпват. В този смисъл покачването на цените не е парадокс, а отражение на новите реалности – хората вече не търсят просто квадратни метри, а комфорт, сигурност и инвестиция за бъдещето.
За пловдивчани това означава едно – ако искате ново жилище, внимателно обмислете не само цената, но и качеството, репутацията на инвеститора и локацията. Новото строителство предлага много, но не идва евтино.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 496
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (4)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
Сподели какво ново....
преди 4 мин.
0
преди 52 мин.
0
преди 58 мин.
0
преди 1 ч. и 22 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Нов подход към проблема с водата в "Тракия"
09:00 / 16.11.2025
Слънчева неделя в Пловдив
08:18 / 16.11.2025
Делегация от кметове посрещна първите пътници от първия полет на ...
19:15 / 15.11.2025
Пловдив ще има нова коледна украса за предстоящите зимни празници...
16:53 / 15.11.2025
Община Пловдив строи нови социални жилища за 20,6 млн. лева
16:38 / 15.11.2025
В "меката на шопинга": Опит за ограничаване на паркиране издържа ...
16:00 / 15.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
БТПП: 31 декември и 2 януари - почивни дни!
12:16 / 14.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS