Абсурдът на пловдивския жилищен пазар: Строи се безспирно, но цените на апартаментите остават високи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:50
©
В Пловдив напоследък се строи като никога досега. Нови блокове изникват буквално навсякъде – от "Тракия“ до "Смирненски“, от "Кършияка“ до "Беломорски“. Но въпреки всички тези десетки нови апартаменти, цените не падат. Напротив – продължават да растат. За много пловдивчани това изглежда като парадокс: повече предлагане би трябвало да означава по-ниски цени, нали?

Истината е, че новото строителство вече не е просто място за живеене. Това е "премиум продукт“. Купувачите плащат за удобства, които старият фонд не може да предложи: подземни паркинги, видеонаблюдение, контрол на достъпа, детски площадки, общи зелени пространства. Всеки нов комплекс е проектиран така, че да улеснява ежедневието на живущите и да предлага комфорт на високо ниво.

Енергийна ефективност също играе огромна роля. Сгради с качествена изолация, троен стъклопакет, модерни отоплителни и охладителни системи не само намаляват сметките за ток и газ, но и повишават стойността на имота. Купувачите вече гледат на апартамента като на дългосрочна инвестиция – нещо, което да им носи сигурност и комфорт години наред.

Не бива да забравяме и гаранциите. Законът изисква строителите да покриват конструкцията, инсталациите и довършителните работи. Това е огромно предимство спрямо старите жилища, където често се налага да се правят ремонти веднага след покупката.

Локацията също оказва влияние върху цените. Новите квартали и части от града с подобрена инфраструктура – нови улици, тротоари, осветление, близост до училища, детски градини и магазини – автоматично стават по-ценни. И когато към това добавим качеството на самото строителство, се получава естествено покачване на цените.

Разбира се, не всичко е розово и лесно. Строителите се сблъскват с повишени регулаторни изисквания и забавяния, които увеличават себестойността на проектите. Цените на материалите и труда също растат, а забавените доставки или административни пречки допълнително повишават разходите. Всичко това се прехвърля към купувача.

И въпреки на пръв поглед "наситения“ пазар, интересът към новите жилища остава висок. Много хора, включително инвеститори, виждат апартаментите в новите комплекси като сигурна инвестиция. Това поддържа цените стабилни и дори ги тласка нагоре.

Пазарът се сегментира – по-евтини жилища се намират в по-крайни райони или в по-малки комплекси, докато апартаментите с най-добро качество и локация продължават да поскъпват. В този смисъл покачването на цените не е парадокс, а отражение на новите реалности – хората вече не търсят просто квадратни метри, а комфорт, сигурност и инвестиция за бъдещето.

За пловдивчани това означава едно – ако искате ново жилище, внимателно обмислете не само цената, но и качеството, репутацията на инвеститора и локацията. Новото строителство предлага много, но не идва евтино.


преди 4 мин.
0
 
 
Този вид строителство с нищо не подобрява визията за естетика и качество на живот. Само ще увеличи социалните проблеми. Не съвпада с манталитета на съвременния българин, който стана индивидуалист. Битови конфликти, нецивилизована борба за паркиране, боклук, лично пространство…да не изброяваме нататък.
0
 
 
Радвайте се на този висок жилищен интерес. Ужасно много хора се хранят от него. Умре ли, умират много бизнеси. Единствено трябва да се строи според добър план за разширение, а не да се застроява всяка градинка.
0
 
 
Съвсем скоро ще свърши и този филм, само гледайте !
0
 
 
Кажете колко от новопостроените комплекси са в близост до спирки, училища, детски градини и всички други нужни удобства? Да, да си закупиш паркомясто е удобство, но на каква цена? А ако решиш да паркираш свободно какъв е изборът, който имаш? Стана така, че и веститорът иска да получи пари от абсолютно всичко - общи части, паркоместа, ако може и от въздуха, който дишаш в тези имоти ще ти вземе пари. Такса поддръжка става все по-висока и като сложиш чертата - такива имоти излиза, че не са за средностатистически българин, а за хора над средната класа, нещо, което не е редно да бъде така за квартали като Тракия, Каршиака, Беломорски и т.н.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

