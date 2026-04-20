Формацията на Румен Радев – "Прогресивна България“, се нарежда категорично на първо място в 16 МИР Пловдив-град. Според данните на ЦИК към 8:00 ч., при обработени 99,59% от секционните протоколи, партията получава 46,279% от вота, което се равнява на 70 417 гласа.

На втора позиция остава коалицията Продължаваме промяната – Демократична България с подкрепа от 24 951 избиратели, или 16,398%.

Третото място е за ГЕРБ-СДС, която събира 20 021 гласа – 13,158% от подадените бюлетини.

Четвърта политическа сила в Пловдив-град е Възраждане, водена от Костадин Костадинов. За нея са гласували 7 109 души, или 4,672%.

Интерес предизвиква петото място на партия "Сияние“, свързвана с Николай Попов. Формацията получава 6 453 гласа, което представлява 4,241%.

След нея се нарежда МЕЧ на Радостин Василев с 5 429 гласа (3,568%), а Величие на Ивелин Михайлов печели 4 477 гласа или 2,942%.

БСП – Обединена левица е подкрепена от 3 957 души, което е 2,601% от гласувалите. Опцията "Не подкрепям никого“ е избрана от 3 097 избиратели.

По-назад в подреждането остава Движение за права и свободи – ДПС с 1 595 гласа (1,048%). Има такъв народ получава 1 236 гласа или 0,812%, а АПС – 803 гласа, което е 0,528%.

Разпределение на мандатите в 16 МИР

Окончателните изчисления показват, че "Прогресивна България“ затвърждава победата си и печели 7 от общо 12-те депутатски мандата в Пловдив-град.

Коалицията Продължаваме промяната – Демократична България се нарежда втора и ще има 2 народни представители от района.

Също с 2 мандата остава ГЕРБ-СДС, след като заема третата позиция в изборния резултат.

Изненадата идва от Възраждане, която с 4,659% успява да спечели 1 депутатско място и влиза в мандатното разпределение въпреки сравнително по-ниския си резултат.

Така 12-те мандата от Пловдив-град се разпределят между четири политически сили, като най-силно присъствие ще има формацията на Румен Радев.