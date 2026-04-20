При 97.72% обработени протоколи от 16 МИР резултатът в Пловдив - град е практически финален. Прогресивна България получава 46.306% и взима 7 от 12-те мандата в района. ПП-ДБ е на второ място с 16.363% и получава 2 мандата, а ГЕРБ-СДС - на трето с 13.154% и също 2 мандата. Изненадата е Възраждане - партията получава 4.659% в Пловдив-град и взима 1 мандат, въпреки че в предходни отчитания беше под прага в самия град. ДПС остава с едва 1.051% и без нито едно депутатско място в 16 МИР.

Сияние записва 4.252% в Пловдив-град - над 4%, но без значение за разпределението, тъй като партията не преодолява националния праг. Гласовете за петте партии под националната бариера се разпределят пропорционално между влизащите в парламента.

Областта при 55% протоколи — ГЕРБ с 12.5%, ПБ над 52%

В 17 МИР при 54.95% протоколи, Прогресивна България води с 52.911% и получава 7 от 11-те мандата. Значимата промяна спрямо предишни данни е при ГЕРБ - партията записва 12.505% в областта, което й носи 2 мандата по метода Хер-Ниймайер. ПП-ДБ получава 7.541% в областта и 1 мандат. Възраждане е на 4.019% - едва над прага, но получава 1 мандат. ДПС записва 2.558% и остава без мандат и в областта.

Сумарно от двата МИР: 14 мандата за Радев, Възраждане с 2

Общо от 16-и и 17-и МИР Прогресивна България получава 14 мандата (7+7), ПП-ДБ - 3 (2+1), ГЕРБ - 4 (2+2), Възраждане - 2 (1+1), ДПС — 0. ГЕРБ изпреварва ПП-ДБ по общ брой мандати от двата пловдивски района - 4 срещу 3 - въпреки по-слабия резултат в самия град.