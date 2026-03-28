12 фирми участват в пусната през февруари обществена поръчка на Община Пловдив за мащабно обновяване на вътрешността и обзавеждането в Начално училище "Климент Охридски“. Учебното заведение, намиращо се на ул. "Пере Тошев“ № 2А, ще получи изцяло нова образователна среда чрез доставка на модерно обзавеждане, информира Plovdiv24.bg.
Възложител на обществената поръчка е заместник-кметът по "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“ Владимир Темелков. Проектът се реализира по Националния план за възстановяване и устойчивост и е част от процедурата "Модернизация на образователна среда". Общата прогнозна стойност на инвестицията възлиза на 66 611,32 евро с ДДС.
Срокът за получаване на оферти или заявления за участие от заинтересованите фирми бе до 25 март: “Вариант мебел" ЕООД, “Верига домино" ЕООД, “ВТ - трейд" ЕООД, “Галвано - Костадинов" СИЕ СД, ЕТ "Тинка- 47 Тинка Мостанева" Златоград, “Кан-учтехспорт-България" ООД, Кооперация Панда, “Макс офис" ЕООД, “Офис тренд" ООД, “Проконтракт" ООД, “Смарт бизнес къмпани" ЕООД, Физическо лице - Любен Стефанов Калпаков
Предметът на поръчката включва пълно обновяване на класните стаи и административните помещения. Избраният за изпълнител ще трябва в рамките на 30 дни да достави нови учебни чинове, ергономични ученически столове, съвременни учебни дъски и бюра. Проектът предвижда още доставка и монтаж на функционални шкафчета, етажерки за книги и специализирани стелажи за архивиране и съхранение. Всички мебели трябва да бъдат изработени и сглобени според строгите изисквания за качество, заложени в техническата спецификация на проекта.
Целта на модернизацията е да се осигури съвременен комфорт на учениците в район "Южен“ и да се създаде приятна среда, която стимулира учебния процес чрез използването на нови материали и функционален дизайн на обзавеждането.
Предстои да бъде обявена датата на отваряне на ценовите предложения.
