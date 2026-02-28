Сподели close
Обзавеждат новия корпус на училище в Пловдив. Общината е пуснала процедура за обществена поръчка на стойност 66 611€, информира Plovdiv24.bg. В начално училище “Климент Охридски" вече са подменени дограмата и покривите, изпълнена е пълна топлоизолация, монтирана е съвременна климатизация, обновени са настилките, таваните и инсталациите. Реновирани са кабинетите, общите пространства и санитарните помещения – така че сградата да отговаря на съвременните изисквания за комфорт, енергийна ефективност и безопасност.

Успоредно с това се изграждаше и нова пристройка, която ще позволи въвеждането на едносменен режим на обучение на учениците. Именно за обзавеждането на това крило е и настоящата обществена поръчка. Очаква се до 45 дни от подписване на договора да бъдат доставени и монтирани 144 броя чинове, столове и шкафчета, 6 броя магнитни учебни дъски и стенни закачалки за дрехи, 9 учителски бюра, 10 въртящи се стола, 9 шкафа за учебни материали, 4 етажерки за книги, 1 читателска маса, 9 стола с подлакътници, 1 обща маса за посетители – за 6 места, 6 стола към общата маса, 4 метални шкафа за дрехи, 6 броя постери, макети и други пособия.

До 25 март е срокът за подаване на заявление и оферти за участие.

Възложител на обществената поръчка е Владимир Темелков, заместник-кмет "Дигитализация, европейски политики, бизнес развитие и образование“