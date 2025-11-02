ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Зеленски: Украйна получи обещаните Patriot от Германия
"Усилихме компонента Patriot в украинската ни противовъздушна отбрана. Благодаря на Германия и лично на канцлера Фридрих Мерц за тази наша съвместна стъпка за защита на човешки живот от руския терор. Подготвяхме това укрепване на противовъздушната отбрана от известно време и сега постигнатите споразумения са изпълнени. Благодаря на всички, които помогнаха!“ - написа украинският държавен глава в Telegram.
В същото време той не уточни точно колко зенитно-ракетни комплекса са доставени.
Според Зеленски, преговорите за по-нататъшно укрепване на украинската противовъздушна отбрана продължават както на правителствено ниво, така и директно ново, с производителите на системите.
"Заедно с нашите партньори продължаваме да работим по изграждането на надеждна система за противовъздушна отбрана. И нашите възможности ще могат да гарантират сигурността не само на Украйна, но и на нашите партньори, когато е необходимо“, подчертава той.
По-рано, на 1 ноември, организацията Aid to Ukraine обяви, че през следващите дни Украйна ще получи две системи за противовъздушна отбрана Patriot, чието доставяне Германия обяви в началото на август 2025 г.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4676
|предишна страница [ 1/780 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Силно земетресение разтърси Западна Турция
15:26 / 02.11.2025
Крал Чарлз III и кралица Камила: Ужасени и шокирани сме!
14:04 / 02.11.2025
Двама души продължават да се борят за живота си след атаката във ...
14:04 / 02.11.2025
Най-малко девет души са били намушкани във влак във Великобритани...
08:21 / 02.11.2025
Стрелба с "Калашников" на остров Крит, има най-малко трима загина...
15:45 / 01.11.2025
Цеца развя българско знаме в Северна Македония, публиката полудя
12:59 / 01.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пенсионери: Ще се наложи да излезем на улиците!
08:18 / 31.10.2025
Важни новини за пенсионерите
16:38 / 01.11.2025
Шофьор, незнаещ български, не пусна пътници в автобуса
15:42 / 31.10.2025
Трети моторист почина в Пловдив
20:36 / 01.11.2025
Светът на киното загуби легенда
23:05 / 31.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS