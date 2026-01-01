ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
Малко по-рано швейцарската полиция съобщи, че загиналите и ранените при пожара в Кран-Монтана, Вале са от различни националности, предава Le Parisien.
ФОКУС припомня, че най-малко 10 души загинаха при експлозия в бар в ски курорт в Швейцария, вероятна причина за експлозията е мащабен пожар, причинен от пиротехника.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 494
|предишна страница [ 1/83 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Най-малко 40 души са загиналите при пожара в бар в Швейцария
12:34 / 01.01.2026
BBC: България, най-бедната страна в ЕС, изпревари Полша, Чехия и ...
10:51 / 01.01.2026
Руското министерство на отбраната показа украински дрон, участвал...
12:40 / 31.12.2025
Фон дер Лайен: Поздравления, България! Можете да се гордеете с по...
11:08 / 31.12.2025
Климатолог: Войните в Украйна и Газа със сигурност повлияха на кл...
20:37 / 30.12.2025
Киев атакува с 91 дрона държавната резиденция на Путин
17:35 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Минус 25 градуса са регистрирани тази сутрин у нас
08:33 / 31.12.2025
Наш бизнесмен почина на 42 години
11:31 / 31.12.2025
Карлос Насар проговори
15:12 / 30.12.2025
Ексклузивно: Голям пожар в Пловдив!
17:27 / 30.12.2025
Казаха кога през януари се очаква много сняг
15:01 / 30.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS