Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани

© В социалната мрежа X италианският външен министър Антонио Таяни съобщава, че "тече разследване, за да се установи дали има наши сънародници (при пожара в бар в швейцарския ски курорт)“. "Кризисният щаб на Министерството на външните работи и дипломатическите мисии в Швейцария сътрудничат на швейцарската полиция“, пише той.



Малко по-рано швейцарската полиция съобщи, че загиналите и ранените при пожара в Кран-Монтана, Вале са от различни националности, предава Le Parisien.



ФОКУС припомня, че най-малко 10 души загинаха при експлозия в бар в ски курорт в Швейцария, вероятна причина за експлозията е мащабен пожар, причинен от пиротехника.