Загинал и ранен след самолетна катастрофа в Сърбия

© Един пилот на 30 години загина, а друг на 24 беше сериозно ранен след катастрофа на спортен самолет в района между Суботица и Биково в петък следобед, пише Tanjug.



Вторият пилот, който е пострадал е в стабилно състояние. Това съобщиха от многопрофилната болница в Суботица.



Не са ясни причините за инцидента.