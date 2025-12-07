ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Задържа мъж за нападение с лютив спрей на летище Хийтроу
Според полицията, жертвите са били откарани в близка болница с линейка, но не са били сериозно пострадали.
Инцидентът на паркинга на терминал 3 се е случил след ескалация на конфликта между две групи хора, които са се познавали. Полицията заяви, че инцидентът не се разследва като терористичен акт.
Властите обявиха още, че издирват и други заподозрени, които са избягали от местопрестъплението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 471
|предишна страница [ 1/79 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Муцунски: България няма желание за диалог
10:22 / 07.12.2025
Възможни са затруднения по границите заради стачките на гръцките ...
10:22 / 07.12.2025
Силно земетресение разтресе Гърция
08:39 / 07.12.2025
Мицкоски: Българите може да са още утре в Конституцията!
21:57 / 06.12.2025
Протестът на гръцките фермери затвори и ГКПП "Капитан Петко войво...
17:23 / 06.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в Бълга...
12:49 / 06.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS