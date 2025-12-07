Задържа мъж за нападение с лютив спрей на летище Хийтроу

© Лондонската полиция съобщи, че е арестувала мъж по подозрение в нападение, след като хора са били атакувани с "вид пипер спрей“ на многоетажния паркинг на Терминал 3 на летище Хийтроу, съобщава AP.



Според полицията, жертвите са били откарани в близка болница с линейка, но не са били сериозно пострадали.



Инцидентът на паркинга на терминал 3 се е случил след ескалация на конфликта между две групи хора, които са се познавали. Полицията заяви, че инцидентът не се разследва като терористичен акт.



Властите обявиха още, че издирват и други заподозрени, които са избягали от местопрестъплението.