Вучич: Сърбия има запаси от гориво до средата на януари

© Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че се гордее с гражданите и със силата на страната, която въпреки изключително сложните обстоятелства успя да запази стабилността на енергийната система дори след повече от 70 дни без доставки на петрол. В коментар в социалната мрежа Х Вучич съобщи, че страната име запаси от горива до 15 януари. "Ситуацията е трудна, но сме една стъпка по-близо до решението", коментира още той.



"Днес проведохме дълги, важни разговори относно енергийната стабилност на Сърбия. Ситуацията е много сложна, изключително сложна, мой дълг е да информирам всички вас за това. Но няма причина за паника, ние сме осигурили достатъчно дизел, мазут, керосин и бензин, поне до 15 януари. Може би до 20, а може би и до 25. Така че, никой не трябва да се тревожи, имаме безброй технически проблеми, безброй неприятности, но държавата търси как да реши тези проблеми заедно с всички заинтересовани страни", предава стъбският Новости.



"Проведохме важни разговори и следващата седмица очаквам различни инициативи и искания, изпратени до OFAK, с надеждата да получим лиценз за експлоатация. Ще продължим тези разговори, като същевременно бързо внасяме петролни деривати и правим всичко възможно, за да запазим цялостната петролна инфраструктура. Но преди всичко нашата цел са гражданите и тяхната енергийна сигурност и никога повече да не се връщаме към онези години, които помним, когато купувахме петрол на улицата, а не по бензиностанциите".



Вярвам, че Сърбия ще покаже тази сила. Искам да благодаря на всички хора в Сърбия, че изградиха страна, която е способна да оцелее без капка петрол в продължение на 70 дни и да покажат колко стабилна и безопасна е тя. Ние ще продължим да си вършим работата, а вие, граждани, се подгответе за новогодишните и коледните празници в пълно спокойствие, ще имате достатъчно от всичко необходимо. И ако нещата вървят към по-добро или по-лошо в близко бъдеще, ще получите своевременна информация от нас", коментира още Вучич.