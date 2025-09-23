ЗАРЕЖДАНЕ...
|Водеща загина в самолетна катастрофа!
Освен 43-годишната Естрея, в инцидента е загинал и пилотът на самолета. На мястото на инцидента са пристигнали служители на Държавната агенция по разследване, които впоследствие потвърдиха самоличността на Естрея.
Преди трагедията тя публикува стори в профила си в Инстаграм, на което се вижда злополучният самолет, придружен с текста: "Познайте какво...?“.
Властите вече разследват случая.
