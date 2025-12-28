ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Украйна временно парализира въздушния трафик в Москва
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:01Коментари (0)231
© БТА
Украйна временно парализира въздушния трафик в руската столица с атаки с дронове срещу Москва, които наложиха отмяната на стотици полети преди началото на коледно-новогодишните празници в страната, предаде ДПА, като се позова на руските власти.

Летищата Шереметиево и Внуково бяха затворени за приземявания и за излитания в продължение на часове, каза говорител на авиационните власти. Руската държавна новинарска агенция РИА Новости съобщи, че повече от 300 полета са били отменени или се движат със закъснение и около 70 самолета са били отклонени към други летища. Другите две московски летища, Домодедово и Жуковски, не бяха засегнати.

Кметът на Москва Сергей Собянин по-рано съобщи, че са били прехванати необичайно голям брой украински дронове – около 30. Руското министерство на отбраната каза, че общо 273 дрона са били свалени над цялата страна. Ведомството не предостави информация за евентуални щети, което е обичайна практика.

Авиокомпаниите също така информираха пътниците за промени в графиците на полетите в Санкт Петербург и други градове. Държавната компания "Аерофлот“ обяви тази сутрин, че се очаква отклонените към други летища самолети да се приземят в Москва по-късно през деня и добави, че за екипажите и пътниците са осигурени грижи. Очаква се графиците на полетите да се нормализират по-късно в неделя. 

Хиляди пътници многократно бяха блокирани в летища заради заплахата от дронове, особено по време на празниците в Русия, които започват на 31 декември и продължават до 11 януари, посочва ДПА, цитиран от БТА.

Украйна също съобщи за подновени руски атаки с дронове. Киев атакува Москва с дронове в отговор на руската война срещу нея, която започна преди почти четири години. Русия също атакува с дронове ежедневно.


Още по темата: общо новини по темата: 35
27.12.2025 »
25.12.2025 »
18.10.2025 »
14.10.2025 »
12.02.2025 »
21.11.2024 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Мъжът, намушкал три жени в парижкото метро, е преместен в психиат...
15:18 / 28.12.2025
Гърция повишава пътните такси
13:39 / 28.12.2025
Нетаняху отлетя за САЩ
13:40 / 28.12.2025
The Guardian: България се подготвя за присъединяване към еврозона...
12:18 / 28.12.2025
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила
10:34 / 28.12.2025
Зеленски пристигна в САЩ за среща с Доналд Тръмп
09:46 / 28.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Почистват дъждоприемните шахти
Войната вУкрайна
Силен вятър нанася щети
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: