Украйна временно парализира въздушния трафик в Москва

© БТА Украйна временно парализира въздушния трафик в руската столица с атаки с дронове срещу Москва, които наложиха отмяната на стотици полети преди началото на коледно-новогодишните празници в страната, предаде ДПА, като се позова на руските власти.



Летищата Шереметиево и Внуково бяха затворени за приземявания и за излитания в продължение на часове, каза говорител на авиационните власти. Руската държавна новинарска агенция РИА Новости съобщи, че повече от 300 полета са били отменени или се движат със закъснение и около 70 самолета са били отклонени към други летища. Другите две московски летища, Домодедово и Жуковски, не бяха засегнати.



Кметът на Москва Сергей Собянин по-рано съобщи, че са били прехванати необичайно голям брой украински дронове – около 30. Руското министерство на отбраната каза, че общо 273 дрона са били свалени над цялата страна. Ведомството не предостави информация за евентуални щети, което е обичайна практика.



Авиокомпаниите също така информираха пътниците за промени в графиците на полетите в Санкт Петербург и други градове. Държавната компания "Аерофлот“ обяви тази сутрин, че се очаква отклонените към други летища самолети да се приземят в Москва по-късно през деня и добави, че за екипажите и пътниците са осигурени грижи. Очаква се графиците на полетите да се нормализират по-късно в неделя.



Хиляди пътници многократно бяха блокирани в летища заради заплахата от дронове, особено по време на празниците в Русия, които започват на 31 декември и продължават до 11 януари, посочва ДПА, цитиран от БТА.



Украйна също съобщи за подновени руски атаки с дронове. Киев атакува Москва с дронове в отговор на руската война срещу нея, която започна преди почти четири години. Русия също атакува с дронове ежедневно.