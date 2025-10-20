ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тръмп пак се ''извъртя'' за победителя във войната в Украйна
Тръмп беше попитан за по-ранния си коментар, че Украйна може да спечели войната и да си върне териториите.
Американският лидер отговори:
"Те все още могат да спечелят. Не мисля, че ще се случи, но възможността остава. Никога не съм казвал, че със сигурност ще спечелят - казах, че имат шанс. Всичко може да се случи. Знаете ли, войната е много странно нещо. Случват се много лоши неща, но се случват и много добри неща.“
Тръмп коментира и възможността за бърз край на войната в Украйна, споменавайки омразата между Зеленски и Путин:
"Това са Русия и Украйна и мисля, че ще го направим (да прекратим войната), но ситуацията е трудна, защото има двама лидери, които наистина се мразят. Те се мразят повече от всичко и това всъщност прави нещата малко по-трудни.“
Тръмп добави, че по време на телефонния разговор е помолил Путин да спре да атакува цивилни в Украйна.
