Три сестри загинаха при преобръщане на мигрантска лодка

© "Опасно пренаселена" лодка с мигранти, пътуваща към Италия се преобърна. Вследствие на инцидента са починали три сестри на 9, 11 и 17-годишна възраст, пише The Sun.



Телата на момичетата са били открити в лодката, след като спасители са се втурнали да спасяват мигрантите, идващи от Либия.



Благотворителната организация за мигранти RESQSHIP заяви, че лодката е била "опасно пренаселена" и е била ударена от вълни до 5 фута, преди спасителния кораб да пристигне на мястото.



Сред 65-те души, спасени от кораба, са и три бременни жени, деца и 7-месечно бебе.



От организацията допълват, че един човек е в неизвестност, след като паднал зад борда.