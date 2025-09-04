ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Трагедия с 15 загинали в центъра на Лисабон
Инцидентът е станал около 18:00 часа местно време близо до оживения площад Prasa dos Restauradores. Властите потвърдиха, че сред жертвите има и чуждестранни граждани, но не разкриха самоличността им.
Кметът на Лисабон Карлос Моедаш обяви, че ще има тридневен траур в памет на жертвите.
Президентът на Португалия Марсело Ребело де Соуса също изказа съболезнования на семействата. Разследването на причината за трагедията ще започне, след като спасителната операция приключи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 411
|предишна страница [ 1/69 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Почина един от най-знаменитите българи в Ню Йорк
20:48 / 03.09.2025
Путин: Готов съм да се срещна със Зеленски
17:45 / 03.09.2025
Държава, близо до България, иска да каже сбогом на кеша до края н...
09:30 / 03.09.2025
Тръмп реагира на съобщенията за смущения на GPS сигнала в самолет...
07:57 / 03.09.2025
Земетресение близо до България
12:36 / 02.09.2025
Два самолета се сблъскаха, има загинал и ранени
08:39 / 02.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS