ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
|Тежък сблъсък между два автомобила в Англия
Полицията съобщи, че сблъсъкът е станал в Болтън в ранните часове на сутринта.
Шофьорите на две превозни средства, както и пътник в една от колите, са загинали на място, според полицията. Останалите петима ранени пътници са транспортирани в местни болница.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 500
|предишна страница [ 1/84 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Международни новини:
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
10:47 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:05 / 11.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
19:34 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
17:31 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер в Гърция
09:42 / 10.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS