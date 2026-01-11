ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Тежък сблъсък между два автомобила в Англия
Автор: Борислава Благоева 17:30Коментари (0)391
©
Най-малко четирима души загинаха днес, а петима бяха ранени при катастрофа между две превозни средства в района на Голям Манчестър в северозападна Англия, съобщиха местните власти, предава Sky News.

Полицията съобщи, че сблъсъкът е станал в Болтън в ранните часове на сутринта.

Шофьорите на две превозни средства, както и пътник в една от колите, са загинали на място, според полицията. Останалите петима ранени пътници са транспортирани в местни болница.


Още по темата: общо новини по темата: 500
10.01.2026 Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Мисисипи
09.01.2026 Задържаха българин с 2 кг хероин и 1 кг кокаин в Сърбия
02.01.2026 Стотици полети са отменени заради лошото време на едно от най-големите летища в Европа
02.01.2026 Почина последната модна кралица на Париж
02.01.2026 Трагедия разтърси Холивуд в първите часове на 2026 г.
01.01.2026 Загиналите и ранените при пожара в Швейцария са от различни националности, Рим проверява дали има италиански граждани
предишна страница [ 1/84 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Международни новини:
Собственикът на бара в Швейцария, където загинаха 40 души: Вратат...
10:47 / 11.01.2026
Мадуро от затвора: Ние сме бойци, не тъгувайте
10:05 / 11.01.2026
Фон дер Лайен: Европа напълно подкрепя протестиращите в Иран
19:55 / 10.01.2026
Стрелец уби шестима при стрелби на три различни места в щата Миси...
19:34 / 10.01.2026
Актьорът Джан Яман е задържан в Истанбул при операция срещу употр...
17:31 / 10.01.2026
Земетресение с магнитуд 4.6 по скалата на Рихтер в Гърция
09:42 / 10.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
Шофьор показа електронен фиш за превишена максимална средна скорост
13:53 / 10.01.2026
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
Ралица Скорчева: Уискито е най-застрашено от въвеждането на еврото у нас
22:15 / 09.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
19:00 / 09.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
Шефът на Кауфланд: Между 2 и 5 януари ние бяхме най-големият "банкомат" в страната
17:24 / 09.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: