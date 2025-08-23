Тежка катастрофа в Ню Йорк, има загинали

© X/Twitter Туристически автобус катастрофира в Ню Йорк. Според местните власти, 52-ма души са пътували в превозното средство, сред които жени и деца.



Петима души са загинали, съобщават световните агенции като се позовават на информация от местната полиция.



Съобщава се и за загинало дете.



Автобусът е пътувал към Ню Йорк след туристическа обиколка на Ниагарския водопад. В обиколката са участвали туристи от Индия, Китай и Филипините, съобщи Chat News Hub.